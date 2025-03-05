05 марта 2025
04 марта 2025

Петербургский водитель задержан за развращение более 50 детей через интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Установлено более 50 несовершеннолетних потерпевших в возрасте от 8 до 14 лет (архивное фото)
Установлено более 50 несовершеннолетних потерпевших в возрасте от 8 до 14 лет (архивное фото) Фото:

В Петербурге правоохранители задержали 43-летнего водителя, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних через интернет. Мужчина вступал в переписку сексуального характера с детьми, вынуждая их отправлять ему интимные фотографии и видеозаписи. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие».

«43-летний водитель ИП, житель Приморского района, попался полиции 5 марта. Было установлено, что с ноября 2023 года до марта 2024-го мужчина посредством интернета совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой в 2023 году было всего 11 лет. Он вел с ней переписку сексуального характера, вынуждал ребенка оголять свое тело и фотографироваться, отсылая ему изображения», — пишет АН «Оперативное прикрытие». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

На данный момент следствием установлено более 50 несовершеннолетних потерпевших в возрасте от восьми до 14 лет. В ходе обыска в квартире подозреваемого на проспекте Авиаконструкторов полицейские изъяли 10 мобильных телефонов, четыре ноутбука, четыре сим-карты. На устройствах обнаружены переписки сексуального характера с детьми, а также фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних.

В 2005 году задержанный был осужден за кражу и получил условный срок наказания. В настоящий момент мужчина задержан, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения. Аккаунт подозреваемого в социальной сети до сих пор остается активным. В списке его друзей числятся 142 человека, среди которых, судя по фотографиям профилей, большинство составляют несовершеннолетние девочки.

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В Петербурге правоохранители задержали 43-летнего водителя, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних через интернет. Мужчина вступал в переписку сексуального характера с детьми, вынуждая их отправлять ему интимные фотографии и видеозаписи. Об этом стало известно АН «Оперативное прикрытие». «43-летний водитель ИП, житель Приморского района, попался полиции 5 марта. Было установлено, что с ноября 2023 года до марта 2024-го мужчина посредством интернета совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой в 2023 году было всего 11 лет. Он вел с ней переписку сексуального характера, вынуждал ребенка оголять свое тело и фотографироваться, отсылая ему изображения», — пишет АН «Оперативное прикрытие». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. На данный момент следствием установлено более 50 несовершеннолетних потерпевших в возрасте от восьми до 14 лет. В ходе обыска в квартире подозреваемого на проспекте Авиаконструкторов полицейские изъяли 10 мобильных телефонов, четыре ноутбука, четыре сим-карты. На устройствах обнаружены переписки сексуального характера с детьми, а также фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних. В 2005 году задержанный был осужден за кражу и получил условный срок наказания. В настоящий момент мужчина задержан, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения. Аккаунт подозреваемого в социальной сети до сих пор остается активным. В списке его друзей числятся 142 человека, среди которых, судя по фотографиям профилей, большинство составляют несовершеннолетние девочки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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