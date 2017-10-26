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26 октября 2017
20:17  26 октября 2017 0

Уральцев бесплатно пустят в музеи. Насладиться шедеврами можно будет только ночью

Ночной Екатеринбург, храм на крови, центральный городской пруд, ночной город, ночь, городской пейзаж, екатеринбург
В этом году культурный фестиваль приурочен ко Дню народного единства и 100-летию революции 1917 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В этом году акция «Ночь искусств» впервые за свою пятилетнюю историю пройдёт во всех регионах России. Культурный праздник состоится в День народного единства, 4 ноября.

В рамках акции состоится более 2,5 тысячи мероприятий. В Москве будут задействованы 170 площадок, на которых будут работать 3,5 тысячи артистов, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на заместителя министра культуры Александра Журавского.

Больше всего мероприятий пройдёт в Москве и Подмосковье, однако, как пишут РИА «Новости», интересные программы подготовили Кировская, Кемеровская, Воронежская области и Краснодарский край.

Жителей столицы ждут ночные встречи, бесплатные акции в музеях, концерты на мостах и обширная образовательная программа. Актриса Ирина Горбачёва сообщила, что в Царицыно впервые пройдёт показ терапевтического проекта «Я танцую по Москве». Постановку называют зимней сказкой.

В этом году «Ночь искусств» приурочена к 100-летию революции 1917 года. В Свердловской области к праздничным мероприятиям присоединятся многие города и посёлки: «от Пелыма до Полевского, от Красноуфимска до Тавды», сообщает сайт акции nightso.ru. Традиционно около половины площадок будут бесплатными для посещения. Организаторы предлагают следить за программой мероприятия.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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