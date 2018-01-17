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17 января 2018
09:45  17 января 2018 5

Уральского депутата признали самым эффективным в Госдуме

Всероссийский конкурс управленцев
Павел Крашенников стал примером для коллегФото: Владимир Андреев © URA.RU

Фонд ИСЭПИ составил рейтинг эффективности депутатов Госдумы по итогам осенней сессии. Список пяти самых результативных возглавил уралец.

Больше всего законопроектов было принято по предложению депутата от Свердловской области, единоросса Павла Крашенникова. Кроме того, в первую пятерку самых результативных попали Андрей Макаров, Павел Качкаев и Александр Сидякин из «Единой России» и лидер эсеров Сергей Миронов, пишут «Ведомости».

Кроме того, в число эффективных депутатов попали и несколько новичков из «Справедливой России» и ЛДПР. Среди них оказался челябинский либерал-демократ Виталий Пашин.

В фонде подчеркнули, что основным трендом минувшей осени для Госдумы стала борьба с некачественными инициативами и уход от скоростного законотворчества. Из общего числа инициатив 61% был принят по предложению правительства РФ, менее трети — выдвинуты депутатами.

Игорь Чукреев
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