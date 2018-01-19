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20 января 2018
19 января 2018
21:00  19 января 2018 1

Грудинин оправдал офшоры, Собчак написала Кадырову, резня в бурятской школе. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Школа №127. Первый учебный день после нападения. Пермь, школьный коридор, подростки, школа, школьники
За неделю в России — уже три случая резни в школахФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Коммунист Грудинин встал на защиту офшоров. Олигарх из КПРФ оправдал россиян, которые выводят деньги за рубеж, и жестко раскритиковал политику государства.

Ксения Собчак написала открытое письмо главе Чечни. Телеведущая потребовала отпустить правозащитника, которого поймали с наркотиками. И тонко намекнула, что Кадырову самому «когда-нибудь понадобится их защита» и помощь.

Алексей Навальный пытается вернуть интерес публики к своей персоне. Оппозиционер зовет сторонников на новую акцию протеста и делает ставку на бойкот выборов. Эксперты рассказали «URA.RU», почему эта ставка ошибочна, а у самого Навального остался последний шанс для агрегирования протеста.

В России — уже третья за неделю резня в школе. В Бурятии подросток, вооруженный топором и «коктейлем Молотова», ворвался в учебное заведение и напал на одноклассников. На первых кадрах с места ЧП видно, во что превратился класс после зажигательной смеси. Учительница, выжившая в бойне, рассказала шокирующие подробности.

Эксперты отмечают, что нападения на школы в Бурятии, Перми и Челябинской области могут быть связаны между собой. Психиатр, ветеран группы «Альфа» и высокопоставленный политик объяснили «URA.RU», почему подростки берутся за топор. И признали, что волну насилия остановить невозможно.

Мошенники изобрели новую уловку для того, чтобы снимать деньги с карт россиян. Ущерб от схемы уже превышает 30 млн рублей, а счет потерпевших пошел на тысячи. Рассказываем, как не стать жертвой.

Помните скандальное видео от студентов-летчиков из Ульяновской области? Их землячки из сельскохозяйственного техникума поддержали смелый флешмоб и записали женскую версию видео.

Кирилл Егоров
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