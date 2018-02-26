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26 февраля 2018
19:18  26 февраля 2018 0

Советник уральского губернатора получил награду от президента России

Совещание у Губернатора Курган, усманов владимир
Владимир Усманов удостоен благодарности президента РФ за трудФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полномочный представитель губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию Владимир Усманов удостоен благодарности президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Распоряжение главы государства «О поощрении» опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник, 26 февраля.

В списке поощренных президентской благодарностью перечислены порядка тридцати имен деятелей из разных субъектов страны. В частности, президент поощрил тюменца Станислава Ласицу — намазчика аккумуляторных пластин АО «Тюменский аккумуляторный завод».

Генерал-майор в отставке Владимир Усманов широко известен в Зауралье. В 1981—1983 гг. он служил начальником штаба — командиром мотострелкового батальона в Афганистане, с 1991 года 15 лет командовал военным комиссариатом Курганской области. После выхода на военную пенсию в 2006 году работает в должности советника губернатора области по патриотическому воспитанию. Усманов — кандидат педагогических наук, член Союза писателей и Союза журналистов России. По его инициативе в регионе проводятся многочисленные мероприятия патриотической направленности.

Анна Бояркина
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