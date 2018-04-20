Основатель DVI Group Вячеслав Каминский, построивший крупные торговые центры на Урале, заочно арестован и объявлен в международный розыск. Он обвиняется в преднамеренном банкротстве одной из компаний холдинга.
Речь идет о банкротстве ООО «Логистикинвест», сообщает «Коммерсант». Следствие считает, что в 2013 году эта фирма взяла в «Альфа-банке» валютный кредит на почти 1 млрд рублей для достройки ТРЦ «КомсоМОЛЛ» в Красноярске. В итоге объект был запущен, но с 2015 года структуры DVI Group стали допускать просрочки по валютным кредитам.
В МВД полагают, что позже «Логистикинвест» умышленно перестал выплачивать долги, что привело к его банкротству. Ущерб, нанесенный «Альфа-банку», оценивается в 2,6 млрд рублей. При этом ранее DVI Group подозревали в мошенническом хищении 260 млн долларов инвестиционных займов, выданных «Альфа-банком», но доказательств так и не нашли. В итоге дело было переквалифицировано в преднамеренное банкротство.
Вячеслав Каминский уехал из России в октябре 2015 года. Из судебных документов следует, что он в 2017 году стал подозреваемым и каким-то образом дал подписку о невыезде. В конце прошлого года ему заочно предъявили обвинение, а затем объявили в розыск. По данным следствия, он находится в одной из стран Евросоюза. Бизнес DVI Group между тем практически полностью перешел под контроль «Альфа-банка». До начала банкротства у холдинга было четыре «КомсоМОЛЛа» — в Волгограде, Красноярске, Иркутске и Екатеринбурге, два ТЦ «Столица» — в Перми и Ижевске, а также офисный центр «Эко» в Перми.