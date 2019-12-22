Путин поразил рассуждениями о возможности изменений в Конституции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости уходящей недели:

Одна из главных тем недели — большая пресс-конференция Владимира Путина. Ежегодная встреча со СМИ длилась больше четырех часов, пообщаться с президентом пришло рекордное количество журналистов — 1895 человек. Наше агентство также отметилось — Путин ответил на вопрос корреспондента «URA.RU». Всего на пресс-конференции прозвучало 70 вопросов, но эксперты называют главной сенсацией один-единственный.

Зять Ельцина Валентин Юмашев проявляет небывалую активность в разговорах со СМИ — за неделю он дал три интервью. Юмашев активно обсуждает трансфер власти в 2024 году и заявляет, что с большой долей вероятности Путин уйдет. С каждым интервью зять бывшего президента выдает все больше откровений. Мы попытались выяснить, зачем.

Привычные технологии агитации на выборы отходят на второй план, уступая место соцсетям. Власти активно пользуются современными платформами, чтобы «быть ближе к народу». Оказывается, законы могут приниматься по опросам в историях Instagram — такого раньше не бывало. Разбираемся в новых трендах политтехнологий.

Шесть уральских предпринимателей откровенно рассказали о своих главных деловых неудачах и раскрыли секреты о миллионных потерях. Они также дали советы новичкам: было и глобально про эрудицию, и «поспешишь — людей насмешишь». Почитать истории провалов бизнесменов можно тут.

У свердловчан есть повод волноваться: скорые отдают частникам. Перед этим новую схему работы «обкатали» в Прикамье, и там водители уже угрожают забастовками. Нововведение призвано сэкономить деньги бюджету, но грозит проблемами с вызовами к больным.

Дискуссия о выходном 31 декабря не прекращается до сих пор. Перенос рабочего дня на 28 декабря вызвал еще больше вопросов. Поэтому «URA.RU» выяснило, кто все же будет освобожден от работы в этот день, а кому придется трудиться: ликбез.