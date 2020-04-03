Сегодня, 3 апреля, — 114-й день с момента обнаружения коронавируса и 24-й — с объявления пандемии. По данным сайта coronavirus-monitor, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 1 млн. На сегодняшний день зарегистрировано 101 6249 случаев заражения (+ 60 606 за ночь), 212 035 выздоровевших (+ 9 094) и 53 176 (+ 4609) погибших.
По числу зараженных по-прежнему лидируют США (244 877 человек, +29 520), на втором месте Италия (115 242, +4668). Третье место по количеству зараженных в мире занимает Испания (112 065, +1857). За ними идут Германия (84 794, +5814) и Китай (82 779, +8).
По какому сценарию распространяется коронавирус в России?
Регионы России в большинстве своем тяготеют к плавному «европейскому», а не к резкому «азиатскому» варианту развития событий. По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом (+771 за сутки), 254 человека выздоровели, 31 человек погиб. Лидерами по числу заболевших остаются Москва (2 475), Московская область (117) и Санкт-Петербург (147). На сегодняшний день в России показатель смертности составляет 0,98%.
Коронавирус в России
Российский вирусолог Сергей Нетесов заявил о том, что самую большую опасность для распространения коронавирусной инфекции представляют люди, которые переносят ее бессимптомно.
На сегодняшний день режим самоизоляции из-за коронавируса пока не ввели в Ненецком автономном округе, Орловской, Тульской, Тверской и Ярославской областях. В остальных
Глава Чечни Рамзан Кадыров ужесточил режим карантина в республике из-за эпидемии коронавируса. С пятницы в регионе вводится комендантский час — запрет на движение транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток.
Накануне в Москве впервые от коронавируса скончался пациент моложе 40 лет. У него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.
РПЦ призвала верующих граждан готовиться к тому, что празднование Пасхи в этом году ограничится просмотром телетрансляции патриаршего богослужения. Православные смогут исповедоваться с помощью мобильных приложений.
Закрытие торговых центров на карантин до первого мая может привести к сокращению 10 млн рабочих мест. Предприниматели обратились за помощью к правительству РФ.
Представители бизнес-объединений также попросили президента РФ Владимира Путина помочь улучшить развитие потребительского рынка. Для этого нужно увеличить пособия пенсионерам, безработным и многодетным семьям с низким уровнем заработка.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что Россия за неделю приобрела у Китая 37 млн масок и планирует купить еще 55 млн.
Коронавирус в мире
В США зафиксировали
В США создали новую систему ввода вакцины от коронавируса — пластырь с наноиглами. Препарат заставил организм мышей производить антитела в количестве, достаточном для нейтрализации коронавируса.
Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом,
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