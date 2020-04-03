Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 1 млн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 апреля, — 114-й день с момента обнаружения коронавируса и 24-й — с объявления пандемии. По данным сайта coronavirus-monitor, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 1 млн. На сегодняшний день зарегистрировано 101 6249 случаев заражения (+ 60 606 за ночь), 212 035 выздоровевших (+ 9 094) и 53 176 (+ 4609) погибших.

По числу зараженных по-прежнему лидируют США (244 877 человек, +29 520), на втором месте Италия (115 242, +4668). Третье место по количеству зараженных в мире занимает Испания (112 065, +1857). За ними идут Германия (84 794, +5814) и Китай (82 779, +8).

По какому сценарию распространяется коронавирус в России?

Регионы России в большинстве своем тяготеют к плавному «европейскому», а не к резкому «азиатскому» варианту развития событий. По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом (+771 за сутки), 254 человека выздоровели, 31 человек погиб. Лидерами по числу заболевших остаются Москва (2 475), Московская область (117) и Санкт-Петербург (147). На сегодняшний день в России показатель смертности составляет 0,98%.

Коронавирус в России

Российский вирусолог Сергей Нетесов заявил о том, что самую большую опасность для распространения коронавирусной инфекции представляют люди, которые переносят ее бессимптомно.

На сегодняшний день режим самоизоляции из-за коронавируса пока не ввели в Ненецком автономном округе, Орловской, Тульской, Тверской и Ярославской областях. В остальных регионах России действуют ограничительные меры .

Глава Чечни Рамзан Кадыров ужесточил режим карантина в республике из-за эпидемии коронавируса. С пятницы в регионе вводится комендантский час — запрет на движение транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток.

Накануне в Москве впервые от коронавируса скончался пациент моложе 40 лет. У него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

РПЦ призвала верующих граждан готовиться к тому, что празднование Пасхи в этом году ограничится просмотром телетрансляции патриаршего богослужения. Православные смогут исповедоваться с помощью мобильных приложений.

Закрытие торговых центров на карантин до первого мая может привести к сокращению 10 млн рабочих мест. Предприниматели обратились за помощью к правительству РФ.

Представители бизнес-объединений также попросили президента РФ Владимира Путина помочь улучшить развитие потребительского рынка. Для этого нужно увеличить пособия пенсионерам, безработным и многодетным семьям с низким уровнем заработка.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что Россия за неделю приобрела у Китая 37 млн масок и планирует купить еще 55 млн.

Коронавирус в мире

В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки . Там число смертей от COVID-19 достигло 5926. Таким образом, в США за 24 часа скончались 1169 человек. Между тем Россия отправила в Америку большой самолет с высококачественными медицинскими принадлежностями и оборудованием.

В США создали новую систему ввода вакцины от коронавируса — пластырь с наноиглами. Препарат заставил организм мышей производить антитела в количестве, достаточном для нейтрализации коронавируса.

Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом, потерял рекордно много денег на фоне пандемии коронавируса . Убытки фонда составили 1,17 триллиона норвежских крон (113 миллиардов долларов).

Что пишут другие СМИ

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова считает, что эпидемический процесс коронавирусной инфекции будет активно развиваться в России в течение 100 дней с начала марта — до июня.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что коронавирус может вернуться в период массового снижения иммунитета и плохой погоды.

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