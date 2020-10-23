Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что ему стыдно за полицейских, которые задерживают россиян без медицинских масок. В пример он привел несколько случаев, когда правоохранители силой садили девушек в микроавтобус.
«Да, закон надо выполнять, приказы не обсуждаются — на этом все общество стоит. Сказано носить [маски] — значит, надо носить. Да, власть должна настаивать на исполнении своих указаний, иначе какая эта власть? Только почему мне стыдно на это смотреть? И мне ли одному?» — написал Мясников в своем telegram-канале.
Доктор вспомнил несколько видеороликов в социальных сетях. В одном из них полицейские пытались задержать плачущую женщину без маски, которая ждала мужа. В другом видео «двое здоровяков в форме запихивали в микроавтобус девушку в розовой куртке», добавил Мясников. Речь идет о ситуации, которая в сентябре произошла в Каменске-Уральском. Тогда свердловчанку доставили в отдел полиции и составили протокол об административном нарушении.
Ранее врачи напоминали, что в помещениях коронавирус распространяется лучше, чем на открытом воздухе, пишет «Ридус». Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напоминал, что носить медицинские маски должны все, чтобы не заразиться самому или не заразить других, если есть бессимптомная форма коронавируса.
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