Из-за коронавируса закрыт авиарейс из Екатеринбурга в Китай

Десять пассажиров с коронавирусом выявили на борту самолета «УА» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Китайские власти на месяц приостановили полеты из Екатеринбурга в Сиань перевозчика «Уральские авиалинии». По сообщению Управления гражданской авиации Китая, это связано с выявленной коронавирусной инфекцией у прилетевших из Екатеринбурга пассажиров.

«На выполненном 18 ноября рейсе U63763 выявили десять пассажиров с коронавирусом. Сообщение по этому маршруту будет приостановлено на четыре недели, начиная с 7 декабря», — пишет издание ТАСС. В данный момент купить билет авиакомпании «Уральские авиалинии» возможно только на 2 декабря. Рейсов на дальние даты пока нет. Пресс-служба компании «Уральские авиалинии» пообещала URA.RU прокомментировать ситуацию с отменой рейсов в Сиань позднее.

В конце октября «Уральские авиалинии» отменили полеты из Перми и Тюмени в Москву. Маршруты будут недоступны до конца декабря. Причиной послужила также пандемия коронавируса.