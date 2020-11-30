Из-за коронавируса закрыт авиарейс из Екатеринбурга в Китай

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Десять пассажиров с коронавирусом выявили на борту самолета «УА» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Китайские власти на месяц приостановили полеты из Екатеринбурга в Сиань перевозчика «Уральские авиалинии». По сообщению Управления гражданской авиации Китая, это связано с выявленной коронавирусной инфекцией у прилетевших из Екатеринбурга пассажиров.

«На выполненном 18 ноября рейсе U63763 выявили десять пассажиров с коронавирусом. Сообщение по этому маршруту будет приостановлено на четыре недели, начиная с 7 декабря», — пишет издание ТАСС. В данный момент купить билет авиакомпании «Уральские авиалинии» возможно только на 2 декабря. Рейсов на дальние даты пока нет. Пресс-служба компании «Уральские авиалинии» пообещала URA.RU прокомментировать ситуацию с отменой рейсов в Сиань позднее.

В конце октября «Уральские авиалинии» отменили полеты из Перми и Тюмени в Москву. Маршруты будут недоступны до конца декабря. Причиной послужила также пандемия коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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