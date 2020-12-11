В Тобольске дальнобойщикам больше недели пришлось жить в машинах

Водители оказались в минусе на 1,6 млн рублей, не считая расходов за простой машин Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) дальнобойщики из Челябинской области больше недели простояли у завода СИБУРа в ожидании денег. Об этом URA.RU рассказал один из пострадавших водителей. Четыре большегруза должны были доставить жилые вагончики в Амурскую область, где СИБУР строит «Амурский газохимический комплекс». Перед дорогой дальнобойщики должны были получить предоплату, которую им так и не выплатили.

«По договору после погрузки мы должны были получить 50% предоплаты. Загрузились мы 2 декабря, но так и не получили денег. Ожидали мы в вахтовом городке недалеко от завода, прямо в машинах, у нас заканчивалось топливо, вода и деньги на еду. Одного из пожилых коллег даже забрала скорая — от переживаний у него поднялось давление», — рассказал URA.RU один из участников событий.

Уставшие дальнобойщики пытались вернуть груз и уехать, но разгружать машины подрядчик СИБУРа — «Промстрой», отказался. Дело сдвинулось лишь после огласки в соцсетях. Машины освободили, но простой и дорогу водителям не компенсировали.

«В „Промстрое“ пояснили, что для перевозки они наняли транспортную компанию. Оказалось, что она заключила договор с ИП, а уже он — с нами. По словам „Промстроя“, деньги субподрядчику они перевели. Почему он не заплатил нам — будем разбираться в суде», — рассказал собеседник URA.RU.

За перевозку груза каждому из четырех водителей обещали по 408 тысяч рублей. За эти деньги они должны были доставить строительные вагончики в город Свободный Амурской области. Именно там СИБУР строит «Амурский газохимический комплекс» — он должен стать крупнейшим предприятием по производству полиэтилена.

«Это заказ нашей компании, на выполнение которого заключен договор с организацией „СпецТрансСервис“, которая привлекла на субподряд индивидуального предпринимателя, а тот — частных перевозчиков. Это распространенная схема при осуществлении масштабных перевозок. Субподрядчик нанял „частников“ на условиях предоплаты, однако аванс в срок не перечислил. Почему это произошло, мы сейчас выясняем. „Промстрой“ со своей стороны в полном объеме выполняет свои финансовые обязательства перед „СпецТрансСервис“, задолженностей нет», — рассказал URA.RU Евгений Голодов, представитель компании «Промстрой» в Тобольске. Агентство также обратилось за комментариями в тобольский филиал компании «СИБУР».