Полиция Свердловской области назвала самый безопасный регион УрФО

20 июля 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

В Свердловской области отмечается позитивная динамика раскрываемости преступлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловская область — является самым безопасным регионом в УрФО. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Отмечается, что Свердловская область — является самым безопасным регионом в УрФО (613,7 преступления на 100 тысяч населения). В ХМАО — 622,5, ЯНАО — 625,0. В Тюменской области — 808,7, Курганской области — 859,2 и Челябинской области — 940,3», — говорится в сообщении. В Свердловской области имеется позитивная динамика раскрываемости преступлений. Также свердловские полицейские отчитались о результатах работы за полгода. «На расширенном заседании коллегии подвели итоги оперативно-служебной деятельности гарнизона свердловской полиции за первое полугодие текущего года. Наблюдается снижение тяжких и особо тяжких преступлений: на 12,9% и на 14,6% соответственно. Раскрываемость убийств составила — 99%, грабежей — 91%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью — 100%, изнасилований — 100%. Общая раскрываемость составила — 63,1%», — говорится в сообщении. Помимо этого, сотрудниками полиции расследовано 212 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. Выявлено 185 преступлений коррупционной направленности, 22 криминальных эпизода в сфере металлургии, 14 — в машиностроении, 23 — связанных с незаконной добычей леса. Пресечена деятельность четырех нарколабораторий. Валерий Горелых резюмировал, что работа свердловской полиции за первые полгода оценивается положительно. Поставленные задачи по охране правопорядка выполнены. «Давая оценку деятельности ОВД, начальник главка рекомендовал руководителям отделов полиции больше уделять внимания решению проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так как именно их мнение является одним из ключевых факторов при определении степени доверия населения к полиции», — подытожил Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловская область — является самым безопасным регионом в УрФО. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Отмечается, что Свердловская область — является самым безопасным регионом в УрФО (613,7 преступления на 100 тысяч населения). В ХМАО — 622,5, ЯНАО — 625,0. В Тюменской области — 808,7, Курганской области — 859,2 и Челябинской области — 940,3», — говорится в сообщении. В Свердловской области имеется позитивная динамика раскрываемости преступлений. Также свердловские полицейские отчитались о результатах работы за полгода. «На расширенном заседании коллегии подвели итоги оперативно-служебной деятельности гарнизона свердловской полиции за первое полугодие текущего года. Наблюдается снижение тяжких и особо тяжких преступлений: на 12,9% и на 14,6% соответственно. Раскрываемость убийств составила — 99%, грабежей — 91%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью — 100%, изнасилований — 100%. Общая раскрываемость составила — 63,1%», — говорится в сообщении. Помимо этого, сотрудниками полиции расследовано 212 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. Выявлено 185 преступлений коррупционной направленности, 22 криминальных эпизода в сфере металлургии, 14 — в машиностроении, 23 — связанных с незаконной добычей леса. Пресечена деятельность четырех нарколабораторий. Валерий Горелых резюмировал, что работа свердловской полиции за первые полгода оценивается положительно. Поставленные задачи по охране правопорядка выполнены. «Давая оценку деятельности ОВД, начальник главка рекомендовал руководителям отделов полиции больше уделять внимания решению проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так как именно их мнение является одним из ключевых факторов при определении степени доверия населения к полиции», — подытожил Горелых.