Курганца задержали за создание запретного бизнеса в Тюмени 05 августа 2022 в 12:42 Размер текста - 17 + Тюменские полицейские задержали курганца за организацию нелегального магазина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские полицейские задержали 23-летнего уроженца Кургана, который организовал в соседнем регионе бизнес по продаже запрещенных веществ. Об этом рассказали в УМВД Тюменской области. «[В] Тюменской области пресечена незаконная деятельность по реализации наркотических средств. В состав группы входил 23-летний уроженец Кургана», — пишет пресс-служба управления. Распространять запрещенные вещества курганец решил вместе со своей подругой. 25-летняя ранее судимая девушка занималась сбором заявок, а молодой человек их реализовывал. Когда полицейские задержали незаконно промышлявшую пару, они изъяли порядка 1000 доз наркотиков. По месту жительства были изъяты весы, упаковка и около 240 граммов различных наркотических средств. Задержанного курганца и его подругу заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту попытки сбыта наркотиков в крупном размере. Им может грозить до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что членов курганской ОПГ задержали в трех городах. Пять человек пойдут под суд за организацию наркосети в Курганской и Тюменской областях. Тюменские полицейские задержали 23-летнего уроженца Кургана, который организовал в соседнем регионе бизнес по продаже запрещенных веществ. Об этом рассказали в УМВД Тюменской области. «[В] Тюменской области пресечена незаконная деятельность по реализации наркотических средств. В состав группы входил 23-летний уроженец Кургана», — пишет пресс-служба управления. Распространять запрещенные вещества курганец решил вместе со своей подругой. 25-летняя ранее судимая девушка занималась сбором заявок, а молодой человек их реализовывал. Когда полицейские задержали незаконно промышлявшую пару, они изъяли порядка 1000 доз наркотиков. По месту жительства были изъяты весы, упаковка и около 240 граммов различных наркотических средств. Задержанного курганца и его подругу заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту попытки сбыта наркотиков в крупном размере. Им может грозить до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что членов курганской ОПГ задержали в трех городах. Пять человек пойдут под суд за организацию наркосети в Курганской и Тюменской областях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям