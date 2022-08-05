Курганца задержали за создание запретного бизнеса в Тюмени

Тюменские полицейские задержали 23-летнего уроженца Кургана, который организовал в соседнем регионе бизнес по продаже запрещенных веществ. Об этом рассказали в УМВД Тюменской области.
«[В] Тюменской области пресечена незаконная деятельность по реализации наркотических средств. В состав группы входил 23-летний уроженец Кургана», — пишет пресс-служба управления. Распространять запрещенные вещества курганец решил вместе со своей подругой.
25-летняя ранее судимая девушка занималась сбором заявок, а молодой человек их реализовывал. Когда полицейские задержали незаконно промышлявшую пару, они изъяли порядка 1000 доз наркотиков. По месту жительства были изъяты весы, упаковка и около 240 граммов различных наркотических средств.
Задержанного курганца и его подругу заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту попытки сбыта наркотиков в крупном размере. Им может грозить до 15 лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что членов курганской ОПГ задержали в трех городах. Пять человек пойдут под суд за организацию наркосети в Курганской и Тюменской областях.
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