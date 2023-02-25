Челябинский хоккеист «Вашингтона» подрался с чехом

Уроженец Челябинска, центральный нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов подрался с чешским игроком. Об этом пишут российские СМИ.
«Российский форвард „Вашингтон Кэпиталс“ Евгений Кузнецов устроил драку в мачте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против „Нью-Йорк Рейнджерс“. Инцидент произошел во втором периоде. Кузнецов подрался с чешским форвардом „Рейнджерс“ Филипом Хитилом. В результате потасовки оба игрока получили по две минуты штрафа», — пишет «Лента.ру».
Евгений Кузнецов родился в 1992 году в Челябинске. Воспитанник хоккейной школы «Трактор». Профессиональную карьеру начал в сезоне 2009—2010 года. Играл за челябинский «Трактор», с 2014 года — за «Вашингтон Капиталс».
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