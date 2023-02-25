25 февраля 2023

Челябинский хоккеист «Вашингтона» подрался с чехом

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Хоккейный матч между командами Свердловской и Курганской областей любительской лиги. Екатеринбург, шайба, клюшка, хоккей
Инцидент случился на матче «Вашингтона» против «Нью-Йорк Рейнджерс» Фото:

Уроженец Челябинска, центральный нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов подрался с чешским игроком. Об этом пишут российские СМИ.

«Российский форвард „Вашингтон Кэпиталс“ Евгений Кузнецов устроил драку в мачте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против „Нью-Йорк Рейнджерс“. Инцидент произошел во втором периоде. Кузнецов подрался с чешским форвардом „Рейнджерс“ Филипом Хитилом. В результате потасовки оба игрока получили по две минуты штрафа», — пишет «Лента.ру».

Евгений Кузнецов родился в 1992 году в Челябинске. Воспитанник хоккейной школы «Трактор». Профессиональную карьеру начал в сезоне 2009—2010 года. Играл за челябинский «Трактор», с 2014 года — за «Вашингтон Капиталс».

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Уроженец Челябинска, центральный нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов подрался с чешским игроком. Об этом пишут российские СМИ. «Российский форвард „Вашингтон Кэпиталс“ Евгений Кузнецов устроил драку в мачте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против „Нью-Йорк Рейнджерс“. Инцидент произошел во втором периоде. Кузнецов подрался с чешским форвардом „Рейнджерс“ Филипом Хитилом. В результате потасовки оба игрока получили по две минуты штрафа», — пишет «Лента.ру». Евгений Кузнецов родился в 1992 году в Челябинске. Воспитанник хоккейной школы «Трактор». Профессиональную карьеру начал в сезоне 2009—2010 года. Играл за челябинский «Трактор», с 2014 года — за «Вашингтон Капиталс».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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