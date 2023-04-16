Благодатный огонь привезли в храм Мариуполя. Фото

16 апреля 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Огонь из храма Гроба Господня был привезен в Россию 16 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Благодатный огонь был доставлен из Иерусалима в храм в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия». «„Единая Россия“ помогла доставить Благодатный огонь на Донбасс. Лампаду из Иерусалима привезли в один из храмов региона [в город Мариуполь]», — говорится в сообщении. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале опубликовал фотографию с места служения. Пушилин встретил Пасху в храме вместе с первым замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Также на торжестве присутствовал первый заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом сообщает telegram-канал Администрация Главы ДНР. Благодатный огонь был доставлен в Россию в ночь на 16 апреля. После этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал главную пасхальную службу в Храме Христа Спасителя. Фото: telegram-канал Дениса Пушилина Фото: telegram-канал Дениса Пушилина

Благодатный огонь был доставлен из Иерусалима в храм в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия». «„Единая Россия“ помогла доставить Благодатный огонь на Донбасс. Лампаду из Иерусалима привезли в один из храмов региона [в город Мариуполь]», — говорится в сообщении. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале опубликовал фотографию с места служения. Пушилин встретил Пасху в храме вместе с первым замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Также на торжестве присутствовал первый заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом сообщает telegram-канал Администрация Главы ДНР. Благодатный огонь был доставлен в Россию в ночь на 16 апреля. После этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал главную пасхальную службу в Храме Христа Спасителя.