Благодатный огонь привезли в храм Мариуполя. Фото

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Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, митрополит кирилл, вера, рпц, религия, русская православная церковь, благодатный огонь, православие
Огонь из храма Гроба Господня был привезен в Россию 16 апреля Фото:

Благодатный огонь был доставлен из Иерусалима в храм в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«„Единая Россия“ помогла доставить Благодатный огонь на Донбасс. Лампаду из Иерусалима привезли в один из храмов региона [в город Мариуполь]», — говорится в сообщении. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале опубликовал фотографию с места служения.

Пушилин встретил Пасху в храме вместе с первым замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Также на торжестве присутствовал первый заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом сообщает telegram-канал Администрация Главы ДНР.

Благодатный огонь был доставлен в Россию в ночь на 16 апреля. После этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал главную пасхальную службу в Храме Христа Спасителя.

Благодатный огонь привезли в храм Мариуполя
Фото:
Благодатный огонь был доставлен из Иерусалима в храм в Мариуполе
Фото:

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Благодатный огонь был доставлен из Иерусалима в храм в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия». «„Единая Россия“ помогла доставить Благодатный огонь на Донбасс. Лампаду из Иерусалима привезли в один из храмов региона [в город Мариуполь]», — говорится в сообщении. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем telegram-канале опубликовал фотографию с места служения. Пушилин встретил Пасху в храме вместе с первым замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Также на торжестве присутствовал первый заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом сообщает telegram-канал Администрация Главы ДНР. Благодатный огонь был доставлен в Россию в ночь на 16 апреля. После этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал главную пасхальную службу в Храме Христа Спасителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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