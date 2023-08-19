Из Кореи в Екатеринбург экстрадировали россиянина, который спонсировал ИГИЛ*

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, клетка, арест, преступник, зал суда, полиция, задержание
Антитеррористическая комиссия Свердловской области сообщила, что обвиняемому грозит пожизненный срок Фото:

Из Республики Корея в Екатеринбург был экстрадирован гражданин России, находящийся в международном розыске за совершение террористической деятельности. Об этом сообщила Антитеррористическая комиссия Свердловской области.

«Задержанный, являясь сторонником международной террористической организации „Катиба Таухид валь-Джихад“ (террористическая организация, запрещена в России), умышленно предоставил денежные средства участнику другой терорганизации „Исламское государство“ (террористическая организация, запрещена в России), которые в дальнейшем были потрачены на приобретение огнестрельного оружия», — говорится в сообщении. Отмечается, что в России преступник был передан УФСБ России по Свердловской области.

Задержанного доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Ставропольском крае был задержан сторонник ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Сотрудники ФСБ взяли его в тот момент, когда преступник изучал обстановку перед совершением теракта.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.

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Из Республики Корея в Екатеринбург был экстрадирован гражданин России, находящийся в международном розыске за совершение террористической деятельности. Об этом сообщила Антитеррористическая комиссия Свердловской области. «Задержанный, являясь сторонником международной террористической организации „Катиба Таухид валь-Джихад“ (террористическая организация, запрещена в России), умышленно предоставил денежные средства участнику другой терорганизации „Исламское государство“ (террористическая организация, запрещена в России), которые в дальнейшем были потрачены на приобретение огнестрельного оружия», — говорится в сообщении. Отмечается, что в России преступник был передан УФСБ России по Свердловской области. Задержанного доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. Ранее в Ставропольском крае был задержан сторонник ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Сотрудники ФСБ взяли его в тот момент, когда преступник изучал обстановку перед совершением теракта. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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