Из Кореи в Екатеринбург экстрадировали россиянина, который спонсировал ИГИЛ*

19 августа 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Антитеррористическая комиссия Свердловской области сообщила, что обвиняемому грозит пожизненный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из Республики Корея в Екатеринбург был экстрадирован гражданин России, находящийся в международном розыске за совершение террористической деятельности. Об этом сообщила Антитеррористическая комиссия Свердловской области. «Задержанный, являясь сторонником международной террористической организации „Катиба Таухид валь-Джихад“ (террористическая организация, запрещена в России), умышленно предоставил денежные средства участнику другой терорганизации „Исламское государство“ (террористическая организация, запрещена в России), которые в дальнейшем были потрачены на приобретение огнестрельного оружия», — говорится в сообщении. Отмечается, что в России преступник был передан УФСБ России по Свердловской области. Задержанного доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. Ранее в Ставропольском крае был задержан сторонник ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Сотрудники ФСБ взяли его в тот момент, когда преступник изучал обстановку перед совершением теракта. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.

Из Республики Корея в Екатеринбург был экстрадирован гражданин России, находящийся в международном розыске за совершение террористической деятельности. Об этом сообщила Антитеррористическая комиссия Свердловской области. «Задержанный, являясь сторонником международной террористической организации „Катиба Таухид валь-Джихад“ (террористическая организация, запрещена в России), умышленно предоставил денежные средства участнику другой терорганизации „Исламское государство“ (террористическая организация, запрещена в России), которые в дальнейшем были потрачены на приобретение огнестрельного оружия», — говорится в сообщении. Отмечается, что в России преступник был передан УФСБ России по Свердловской области. Задержанного доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. Ранее в Ставропольском крае был задержан сторонник ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Сотрудники ФСБ взяли его в тот момент, когда преступник изучал обстановку перед совершением теракта. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.