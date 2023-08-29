В аэропорту Екатеринбурга внепланово сели четыре лайнера

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, очередь в аэропорт
В Кольцово перенаправлены рейсы из Москвы, Нижневартовска и Еревана Фото:

Из-за сложных метеоусловий в Тюмени и Уфе в екатеринбургском аэропорту Кольцово внепланово сели четыре самолета из Москвы, Еревана и Нижневартовска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Кольцово.

«На запасной аэродром в Кольцово прибыли четыре лайнера из-за сложных метеоусловий в Тюмени и Уфе. Это рейсы DP-449 и SU-1568 из Москвы, WZ-4674 из Еревана и IО-206 из Нижневартовска», — говорится в сообщении.

Представители авиакомпаний работают с пассажирами. Екатеринбургский аэропорт работает в штатном режиме. «В настоящее время самолеты готовятся к вылету в пункты назначения», — добавили в пресс-службе Кольцово.

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Из-за сложных метеоусловий в Тюмени и Уфе в екатеринбургском аэропорту Кольцово внепланово сели четыре самолета из Москвы, Еревана и Нижневартовска. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Кольцово. «На запасной аэродром в Кольцово прибыли четыре лайнера из-за сложных метеоусловий в Тюмени и Уфе. Это рейсы DP-449 и SU-1568 из Москвы, WZ-4674 из Еревана и IО-206 из Нижневартовска», — говорится в сообщении. Представители авиакомпаний работают с пассажирами. Екатеринбургский аэропорт работает в штатном режиме. «В настоящее время самолеты готовятся к вылету в пункты назначения», — добавили в пресс-службе Кольцово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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