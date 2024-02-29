Минобороны: российские военные закрепились на опорных пунктах в селе Работино

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Вооруженные силы РФ. stock, разведчик, разведка, штурм, штурмовик, сво,  stock
ВС РФ заходили в село через минные поля с помощью БМП Фото:
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Мотострелковая группа ВС РФ закрепилась на опорных пунктах в Работино на запорожском направлении. Она застала ВСУ врасплох, начав заходить в село на БМП. Об этом сообщил командир танка с позывным «Снайпер».

«Перед штурмом нашим танковым звеном была проложена дорога через минные поля. После нас потихоньку начала заходить в Работино пехота на БМП. <…> Из-за того, что он [противник] мог их [маневры] только предположить — мы выполнили задачу на пять с плюсом», — передает ведомство слова командира танка. Отмечается, что российской мотострелковой группе удалось застать ВСУ врасплох и закрепиться на опорных пунктах.

Ранее сообщалось, что армия Россия заняла южную часть Работино. Также глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обстановка в этом районе является сложной. Украинская армия пытается удержать свои позиции, используя все возможности. При этом бойцы отряда МВД по Чеченской республике и чеченских батальонов «Восток-Ахмат» уничтожают ВСУ.

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Мотострелковая группа ВС РФ закрепилась на опорных пунктах в Работино на запорожском направлении. Она застала ВСУ врасплох, начав заходить в село на БМП. Об этом сообщил командир танка с позывным «Снайпер». «Перед штурмом нашим танковым звеном была проложена дорога через минные поля. После нас потихоньку начала заходить в Работино пехота на БМП. <…> Из-за того, что он [противник] мог их [маневры] только предположить — мы выполнили задачу на пять с плюсом», — передает ведомство слова командира танка. Отмечается, что российской мотострелковой группе удалось застать ВСУ врасплох и закрепиться на опорных пунктах. Ранее сообщалось, что армия Россия заняла южную часть Работино. Также глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обстановка в этом районе является сложной. Украинская армия пытается удержать свои позиции, используя все возможности. При этом бойцы отряда МВД по Чеченской республике и чеченских батальонов «Восток-Ахмат» уничтожают ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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