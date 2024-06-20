Госдума одобрила изменения в шкале НДФЛ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ
Госдума приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу НДФЛ. Об этом стало известно на заседании.
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Таким образом, согласно поправкам, россияне, чей доход превышает 2,4 миллиона рублей, будут обязаны платить повышенный НДФЛ. При этом налог на прибыль для бизнеса увеличится до 25%.
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