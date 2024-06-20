Госдума одобрила изменения в шкале НДФЛ

20 июня 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу НДФЛ. Об этом стало известно на заседании. Новость по теме Глава Минфина объяснил решение о повышении НДФЛ. Видео »«За» поправки проголосовали 399 человек. Проголосовавших против и воздержавшихся нет. Трансляция заседания велась на официальном сайте Госдумы. Таким образом, согласно поправкам, россияне, чей доход превышает 2,4 миллиона рублей, будут обязаны платить повышенный НДФЛ. При этом налог на прибыль для бизнеса увеличится до 25%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу НДФЛ. Об этом стало известно на заседании. »«За» поправки проголосовали 399 человек. Проголосовавших против и воздержавшихся нет. Трансляция заседания велась на официальном сайте Госдумы. Таким образом, согласно поправкам, россияне, чей доход превышает 2,4 миллиона рублей, будут обязаны платить повышенный НДФЛ. При этом налог на прибыль для бизнеса увеличится до 25%.