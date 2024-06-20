Госдума одобрила изменения в шкале НДФЛ

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Госдума. Клипарт "Государственная Дума". Москва, госдума, государственная дума
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ Фото:

Госдума приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу НДФЛ. Об этом стало известно на заседании.

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»«За» поправки проголосовали 399 человек. Проголосовавших против и воздержавшихся нет. Трансляция заседания велась на официальном сайте Госдумы.

Таким образом, согласно поправкам, россияне, чей доход превышает 2,4 миллиона рублей, будут обязаны платить повышенный НДФЛ. При этом налог на прибыль для бизнеса увеличится до 25%.

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Госдума приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу НДФЛ. Об этом стало известно на заседании. »«За» поправки проголосовали 399 человек. Проголосовавших против и воздержавшихся нет. Трансляция заседания велась на официальном сайте Госдумы. Таким образом, согласно поправкам, россияне, чей доход превышает 2,4 миллиона рублей, будут обязаны платить повышенный НДФЛ. При этом налог на прибыль для бизнеса увеличится до 25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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