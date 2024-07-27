27 июля 2024

На Пермском тракте люди вновь страдают в многокилометровых пробках. Скрин

На трассе Пермь — Екатеринбург вновь образовались многокилометровые пробки
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной заторов являются ремонты дорог
Причиной заторов являются ремонты дорог Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург, в районе Ревды, люди стоят в многокилометровой пробке, красные отрезки которой длятся от одного до четырех километров. Это следует из данных «Яндекс.Карт». 

К моменту публикации заторы сложились в районе от 307-го до 317-го км трассы P-242. Причина — ремонтные работы.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
Фото:

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На трассе Пермь — Екатеринбург, в районе Ревды, люди стоят в многокилометровой пробке, красные отрезки которой длятся от одного до четырех километров. Это следует из данных «Яндекс.Карт».  К моменту публикации заторы сложились в районе от 307-го до 317-го км трассы P-242. Причина — ремонтные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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