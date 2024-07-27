Причиной заторов являются ремонты дорог
На трассе Пермь — Екатеринбург, в районе Ревды, люди стоят в многокилометровой пробке, красные отрезки которой длятся от одного до четырех километров. Это следует из данных «Яндекс.Карт».
К моменту публикации заторы сложились в районе от 307-го до 317-го км трассы P-242. Причина — ремонтные работы.
Ситуация на момент публикации
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