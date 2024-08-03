ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» под Волчанском: главное об СВО на Украине к вечеру 3 августа

Спецназ «Ахмата» устроил ВСУ засаду на харьковском направлении

03 августа 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

ВС РФ устроили засаду ВСУ под Волчанском Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На харьковском направлении в районе Волчанска группа командира «Аида» спецназа «Ахмат» устроила украинской армии засаду во время ротационных мероприятий. Военные подразделения успешно оттеснили противника от границы на некоторых участках фронта. Главные новости специальной военной операции к вечеру 3 августа — в материале URA.RU. Армия Украины попала в засаду «Ахмата» на харьковском направлении Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что военные ВСУ попали в засаду группы командира «Аида» в районе Волчанска. Это удалось совершить во время ротационных мероприятий группы. На ореховском направлении саперы ВС РФ разминируют труднодоступные участки местности В Запорожской области саперы гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» применяют дроны для разминирования труднодоступных участков местности. Основная работа саперов включает в себя сопровождение штурмовых групп, осмотр заминированных территорий и обезвреживание взрывоопасных предметов. Также операторы дронов играют ключевую роль в процессе разминирования, помогая саперам ориентироваться и избегать минных полей. Они обеспечивают навигацию и контроль за соблюдением маршрута, передает Минобороны РФ. В Харьковской области ВС РФ нанесли поражение ВСУ В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и военной технике нескольких бригад ВСУ, а также отразили контратаки противника в районах различных населенных пунктов Харьковской области. В результате столкновений противник понес потери до 200 военнослужащих. Также были уничтожены техника и артиллерийские установки польского и американского производства. Среди ликвидированного вооружения: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab», 155-мм гаубицы М777 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», сообщает Минобороны. Су-35С провели патрулирование над акваторией Черного моря Экипаж сверхманевренных истребителей Су-35С группировки войск «Юг» провел плановое патрулирование над акваторией Черного моря. Главной их целью было не позволить посторонним дронам и самолетам нарушить российские границы. Летчики рассказали о процессе подготовки к полетам: после получения задачи они прибывают к самолету, проводят его осмотр и проверку вооружения. Затем, согласно расписанию, выполняют взлет и приступают к патрулированию. Истребители Су-35С несут круглосуточное боевое дежурство, передает «Пятый канал». Успехи ВС РФ на донецком направлении Группировка войск «Центр» нанесла удары по формированиям различных механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ в ряде населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Воздвиженка, Калиново, Сергеевка, Николаевка и Гродовка в ДНР. По данным Минобороны, в результате столкновений ВСУ понесли значительные потери, включая до 400 военнослужащих. Также были уничтожены боевые машины пехоты типа «Bradley» и «Marder», бронетранспортеры М113, боевая бронированная машина HMMWV, а также артиллерийские орудия и противотанковые пушки. Армия России уничтожила до 80 военных ВСУ на херсонском и запорожском направлениях Подразделения группировки войск «Днепр» поразили формирования 144-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны и 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки и Каменское в Запорожской области, а также Бургунку и Садовое в Херсонской области. В результате этого украинская армия понесла потери до 80 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены танк, три автомобиля, противотанковая пушка «Рапира», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 155-мм гаубица М777 американского производства, передает военное ведомство. Атака 75 беспилотников на регионы России За ночь 3 августа над Ростовской областью были сбиты 36 БПЛА, над Орловской — 17, над Белгородской — девять, над Курской — восемь и над Рязанской — два. Также по одному беспилотнику системы ПВО сбили в Краснодарском крае, Воронежской области и над Азовским морем. Отмечается, что в результате ударов дронов по городу Орел пострадал один человек. Губернатор Андрей Клычков не уточнил, в каком состоянии находится пострадавший. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На харьковском направлении в районе Волчанска группа командира «Аида» спецназа «Ахмат» устроила украинской армии засаду во время ротационных мероприятий. Военные подразделения успешно оттеснили противника от границы на некоторых участках фронта. Главные новости специальной военной операции к вечеру 3 августа — в материале URA.RU. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что военные ВСУ попали в засаду группы командира «Аида» в районе Волчанска. Это удалось совершить во время ротационных мероприятий группы. В Запорожской области саперы гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» применяют дроны для разминирования труднодоступных участков местности. Основная работа саперов включает в себя сопровождение штурмовых групп, осмотр заминированных территорий и обезвреживание взрывоопасных предметов. Также операторы дронов играют ключевую роль в процессе разминирования, помогая саперам ориентироваться и избегать минных полей. Они обеспечивают навигацию и контроль за соблюдением маршрута, передает Минобороны РФ. В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и военной технике нескольких бригад ВСУ, а также отразили контратаки противника в районах различных населенных пунктов Харьковской области. В результате столкновений противник понес потери до 200 военнослужащих. Также были уничтожены техника и артиллерийские установки польского и американского производства. Среди ликвидированного вооружения: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab», 155-мм гаубицы М777 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», сообщает Минобороны. Экипаж сверхманевренных истребителей Су-35С группировки войск «Юг» провел плановое патрулирование над акваторией Черного моря. Главной их целью было не позволить посторонним дронам и самолетам нарушить российские границы. Летчики рассказали о процессе подготовки к полетам: после получения задачи они прибывают к самолету, проводят его осмотр и проверку вооружения. Затем, согласно расписанию, выполняют взлет и приступают к патрулированию. Истребители Су-35С несут круглосуточное боевое дежурство, передает «Пятый канал». Группировка войск «Центр» нанесла удары по формированиям различных механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ в ряде населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Воздвиженка, Калиново, Сергеевка, Николаевка и Гродовка в ДНР. По данным Минобороны, в результате столкновений ВСУ понесли значительные потери, включая до 400 военнослужащих. Также были уничтожены боевые машины пехоты типа «Bradley» и «Marder», бронетранспортеры М113, боевая бронированная машина HMMWV, а также артиллерийские орудия и противотанковые пушки. Подразделения группировки войск «Днепр» поразили формирования 144-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад, 39-й бригады береговой обороны и 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки и Каменское в Запорожской области, а также Бургунку и Садовое в Херсонской области. В результате этого украинская армия понесла потери до 80 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены танк, три автомобиля, противотанковая пушка «Рапира», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 155-мм гаубица М777 американского производства, передает военное ведомство. За ночь 3 августа над Ростовской областью были сбиты 36 БПЛА, над Орловской — 17, над Белгородской — девять, над Курской — восемь и над Рязанской — два. Также по одному беспилотнику системы ПВО сбили в Краснодарском крае, Воронежской области и над Азовским морем. Отмечается, что в результате ударов дронов по городу Орел пострадал один человек. Губернатор Андрей Клычков не уточнил, в каком состоянии находится пострадавший.