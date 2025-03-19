В Петербурге найдено тело мужчины, вмерзшее в лед

В Петербурге жительница поселка Понтонный обнаружила тело мужчины, вмерзшее в лед. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«19 марта около 13 часов жительница поселка Понтонный Колпинского района обнаружила у дома 13 по Южной улице труп мужчины. Правоохранители в указанном месте нашли останки неизвестного мужчины, без внешних признаков насильственной смерти, вмерзшие в лед», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Тело находилось в стадии гнилостных изменений и частично было обглодано животными.
По внешним признакам, мужчине около 50 лет. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
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