19 марта 2025
18 марта 2025

В Петербурге найдено тело мужчины, вмерзшее в лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело частично было обглодано животными
Тело частично было обглодано животными Фото:

В Петербурге жительница поселка Понтонный обнаружила тело мужчины, вмерзшее в лед. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«19 марта около 13 часов жительница поселка Понтонный Колпинского района обнаружила у дома 13 по Южной улице труп мужчины. Правоохранители в указанном месте нашли останки неизвестного мужчины, без внешних признаков насильственной смерти, вмерзшие в лед», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Тело находилось в стадии гнилостных изменений и частично было обглодано животными.

По внешним признакам, мужчине около 50 лет. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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В Петербурге жительница поселка Понтонный обнаружила тело мужчины, вмерзшее в лед. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «19 марта около 13 часов жительница поселка Понтонный Колпинского района обнаружила у дома 13 по Южной улице труп мужчины. Правоохранители в указанном месте нашли останки неизвестного мужчины, без внешних признаков насильственной смерти, вмерзшие в лед», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Тело находилось в стадии гнилостных изменений и частично было обглодано животными. По внешним признакам, мужчине около 50 лет. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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