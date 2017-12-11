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11 декабря 2017
12:29  11 декабря 2017 0

Пермские звезды «Реальных пацанов» снялись в новой комедии. ФОТО

Бербер Зоя, бербер зоя
Фильм, где одну из невест сыграла Зоя Бербер, выйдет в прокат весной 2018 годаФото: Личная страница Зои Бербер в Instagram

Актрисы из Перми Зоя Бербер и Марина Федункив, известные по сериалу «Реальные пацаны», снялись в новом проекте. Фильм выйдет в прокат 9 мая 2018 года.

В комедии «Счастья! Здоровья!» сюжет завязан на трех свадьбах. Одну из невест сыграла Зоя Бербер. По сюжету для каждой пары свадьба — это способ решить проблемы. Рината и Гузель хотят на вырученные с подарков деньги вернуть скрипку, а родители Артура настаивают, чтобы сын женился на родине в Армении.

Также одну из ролей в фильме играет Марина Федункив. Зрители увидят еще одного пермяка, актера Олега Верещагина. Он порекомендовал смотреть «очень смешную и близкую к жизни комедию», передает «Экспресс-газета».

Дарья Рукачёва
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