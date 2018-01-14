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Сегодня 14 января, воскресенье. И вот самые актуальные новости к этому часу:
Скандал с финансами олигарха от КПРФ Грудинина активно набирает обороты: бизнесмена ждут иски. Мы поговорили с экспертами и узнали их мнение о шумихе вокруг кандидата в президенты РФ.
Минтруд опубликовал проект о повышении минимального размера оплаты труда. Уже известно, когда закон вступит в силу и сколько денег россияне будут получать.
В России ожидают крупную войну между ворами в законе. Вернуться ли 90-е, чем бандиты лучше чиновников и почему уволенные гаишники могут уйти в криминал — в материале «URA.RU».
Тюменский кондуктор высадил школьницу на мороз из-за пяти рублей. Девочке пришлось стоять на холоде и просить о помощи. Местная прокуратура уже начала разбираться в деле.
В Кургане задержали охранника, который разрубил на части лидера казаков в ХМАО. Югорские следователи ждут подозреваемого, чтобы выяснить мотив.
В самолете «Уральских авиалиний» во время полета отвалилось стекло. Пассажир снял инцидент на ВИДЕО.