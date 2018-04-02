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02 апреля 2018
14:21  02 апреля 2018 0

Сын вице-премьера Трутнева сдает элитную квартиру Пермскому театру

Всероссийский конкурс управленцев
Сам Юрий Трутнев — уроженец Пермского краяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сын российского вице-премьера Юрия Трутнева сдает элитную квартиру в центре города актеру Пермского театра и балета. По данным СМИ, контракт был заключен задним числом, а цена аренды превышает рыночную.

По информации Life.ru, Пермский государственный академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского без проведения конкурса заключил годовой договор аренды двухкомнатной квартиры. Стоимость месяца проживания — 68 тысяч рублей. Выяснилось, что театр снимает жилье у Трутневых последние три года.

По условиям контракта арендодатель — Дмитрий Трутнев — обязан предоставить квартиру с 1 марта 2018 года. При этом договор был заключен лишь 2 марта, а извещение о закупке появилось на сайте госзакупок 7 марта, хотя такую информацию госзаказчик обязан размещать в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о закупке у единственного поставщика.

Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 113 квадратных метров на улице Советская, 36. Она находится в девятиэтажке из красного кирпича на закрытой территории. Стоимость квартир в этом доме доходит до 20 млн рублей. Издание отмечает, что снять квартиру в центре Перми можно за 40-50 тысяч рублей в месяц. Пермский театр договор не комментирует, а представитель Дмитрия Трутнева пояснила, что все договоры ее клиента прозрачны и по ним платятся налоги.

Дмитрию Трутневу 35 лет. У него есть доля в компании, производящей нефтесервисное оборудование. Его отец, Юрий Трутнев, является уроженцем Перми. Сейчас он занимает пост полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Семен Гринберг
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