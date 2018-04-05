21:00 05 апреля 2018 0

Экс-губернатор Кемеровской области проведет старость в шикарной резиденции Фото: kemoblast.ru

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В ХМАО вынесен беспрецедентный приговор: югорчанина отправили в колонию из-за друга, вступившего в ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). Его обвинили в том, что он не доложил силовикам о намерениях своего товарища.

После трагедии в Кемерове свердловская прокуратура проверяет безопасность в торговых центрах Екатеринбурга. По итогу ревизии закрыть могут три популярных ТЦ.

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