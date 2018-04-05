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Главное к этому часу:
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил в подарок целую резиденцию с собственным озером и лесом после заявления об отставке. Журналисты нашли эти апартаменты, по которым сразу ясно: бывший глава Кузбасса проведет старость в поистине шикарных условиях.
Дело об отравлении Скрипалей в Британии имеет все признаки инсценировки, заявляют эксперты. По их мнению, бывший полковник ГРУ вместе с дочерью вполне может «сидеть в квартире и смотреть телевизор». В Лондоне опубликовали первое заявление Юлии Скрипаль, очнувшейся неделю назад, в котором она рассказывает о своем самочувствии.
В России снова обсуждают тему домогательств. С обвинениями выступила легендарная советская гимнастка Ольга Корбут. По ее словам, бывший наставник Рейнальд Кныш постоянно бил и насиловал спортсменку. Во время очной ставки с Корбут тренер в выражениях не стеснялся.
В ХМАО вынесен беспрецедентный приговор: югорчанина отправили в колонию из-за друга, вступившего в ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). Его обвинили в том, что он не доложил силовикам о намерениях своего товарища.
После трагедии в Кемерове свердловская прокуратура проверяет безопасность в торговых центрах Екатеринбурга. По итогу ревизии закрыть могут три популярных ТЦ.
И напоследок — новость из параллельной реальности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов. Правда, в соцсетях с ним мало кто согласился.