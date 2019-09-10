Уральский медиаменеджер занял высокий пост в МТС

Игорь Мишин будет заниматься развитием телевизионных и цифровых медиаактивов Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Основатель телекомпании «Четвертый канал» в Екатеринбурге Игорь Мишин занял пост вице-президента, курирующего развитие медиабизнеса сотового оператора МТС. Это следует из информации, размещенной на сайте компании.

«Игорь возглавит новую стратегическую бизнес-вертикаль МТС — Медиа», — рассказал президент МТС Алексей Корня. Он отметил, что Мишин имеет успешный опыт работы на телевидении и в киноиндустрии. В новой должности он будет заниматься развитием телевизионных и цифровых медиаактивов.

Игорь Мишин является телевизионным и кинопродюсером, вице-президентом Академии российского телевидения и сооснователем продюсерской компании «Амедиа». Кроме того, он был гендиректором канала «ТНТ», продюсером сериалов «Измены», «Полицейский с Рублевки», фильмов «Овсянки» и «Любовь с акцентом». Ранее уже ходили слухи о том, что Мишин может возглавить новое подразделение сотового оператора «МТС Медиа», которое займется созданием и распространением медиаконтента.