Страшные пожары в Сибири могут повториться из-за аномального тепла Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Главные новости вторника, 7 января:

Ежегодно мигранты из ближнего зарубежья увозят из России от 15 до 25 млрд долларов. На данном этапе, платить им пенсии справедливое, но непродуманное решение. Чтобы деньги оставались в стране, мигрантам нужно дать гражданство РФ, считает эксперт. Так экономика России не пострадает.

Сегодня появилась информация о том, что постпреда Свердловской области в Москве Александра Овчарова задержали по подозрению в браконьерстве. СМИ даже опубликовали видео задержания. Однако свердловские власти утверждают, что ничего подобного не было. История запутанная: источники «URA.RU» во власти и силовых структурах утверждают, что постпреда все-таки задерживали, он давал объяснения, но пока официально политик не имеет никакого статуса в деле о браконьерстве.

Уже 6 лет в России действует госмонополия на проведение лотерей. Рассказываем, как устроена система лотерей, сколько на них зарабатывает государство и на что россияне тратят выигранные миллионы.

Бывший главный санврач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко давно был против длинных новогодних выходных. Он считает, нужно выходить на работу уже 2 января, и объяснил нам, почему. Тем не менее, отдых россиян подходит к концу. Врачи рассказывают, как прийти в форму после праздничных застолий. А психолог дал совет, как настроиться на работу после новогодних каникул.

На всю территорию России пришла аномально теплая погода. Рекордсменом стала Сибирь: там температура выше средней на 20 градусов. Климатологи уверяют — это тревожный знак. Аномальное тепло может стать причиной сильных пожаров.

В противостоянии между храмом и сквером в Екатеринбурге церковь потерпела поражение несмотря на то, что ее представители пытались договориться с митингующими. Одним из немногих, кто вышел к толпе был отец Максим Миняйло. Он рассказал «URA.RU», как люди уходили из сквера, после его объяснений, чему научилась церковь во время конфликта и как поняла, что проиграла.