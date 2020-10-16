Тюменский губернатор попросил правительство о помощи

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к правительству за помощью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор попросил министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева и полномочного представителя президента в УРФО Николая Цуканова пересмотреть финансирование национальных проектов. Соответствующее заявление он сделал во время ВКС с вышеуказанными чиновниками.

«Мы бы хотели попросить вас о помощи, и я буду обращаться к курирующему вице-премьеру правительства. Учитывая исполнение бюджета, может, исходить не из данных о реализации бюджета за три прошедших года, а за 2020 год, и изменить пропорции финансирования при реализации нацпроектов, потому что при текущем нам будет сложно двигаться вперед. Тюменская область всегда выполняла все обязательства, и мы просим поддержать нас», — заявил глава региона во время своего выступления.

Ранее агентство писало о том, что из-за непростой ситуации с распространением коронавируса полномочный представитель президента в УРФО Анатолий Цуканов отменил рабочую поездку в Тюмень. Провести работу полпреда с регионами было решено дистанционно, в формате видеоконференции.