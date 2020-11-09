Niletto признан лучшим российским артистом на премии MTV EMA

Niletto обошел Моргенштерна и Клаву Коку в споре за статуэтку MTV Фото: Instagram, niletto_official

Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) стал обладателем статуэтки MTV European Music Awards 2020. Его признали лучшим российским артистом.

«Лучшим российским артистом года был неожиданно признан автор „Любимки“ и других хитов прошлого года Niletto», — сообщает Super.ru. Уральский певец смог обойти таких артистов, как Моргенштерн, Клава Кока, Manizha и Cream Soda.

В этому году церемония награждения прошла в онлайн-режиме. Звездные гости выступали по видеосвязи. Больше всего наград MTV EMA собрала кей-поп-группа BTS. Ей достались призы сразу в четырех номинациях: «Лучшая песня» (трек Dynamite), «Лучшая группа», «Лучший онлайн-концерт» и «Самая большая фанатская база».

Ранее бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев оценил творчество Моргенштерна, Niletto и Клавы Коки. Он заявил, что эти артисты талантливы, передает агентство Nation News.