Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать новогоднюю елку

Специалисты пермского управления Роспотребнадзора дали советы по выбору качественной новогодней ели. Рекомендации касаются как живых, так и искусственных деревьев.
«При выборе натуральной елки следует обратить внимание на то, чтобы на стволе не было плесени и пятен, а иголочки должны иметь глубокий зеленый цвет. Также рекомендуем провести рукой по веточкам и слегка погнуть их: на пальцах не должно оставаться иголок», — говорится на сайте ведомства. Если вы выбираете искусственную ель, то следует провести ладонью против роста иголок: если они остаются на руке, такое дерево приобретать не стоит. Эксперты отмечают, что качественная искусственная ель не должна ничем пахнуть.
В Роспотребнадзоре рекомендуют покупать главный атрибут праздника на елочных базарах, в лесничествах и супермаркетах. Это минимизирует риск приобретения некачественного товара.
Специалисты пермского управления Роспотребнадзора дали советы по выбору качественной новогодней ели. Рекомендации касаются как живых, так и искусственных деревьев. «При выборе натуральной елки следует обратить внимание на то, чтобы на стволе не было плесени и пятен, а иголочки должны иметь глубокий зеленый цвет. Также рекомендуем провести рукой по веточкам и слегка погнуть их: на пальцах не должно оставаться иголок», — говорится на сайте ведомства. Если вы выбираете искусственную ель, то следует провести ладонью против роста иголок: если они остаются на руке, такое дерево приобретать не стоит. Эксперты отмечают, что качественная искусственная ель не должна ничем пахнуть. В Роспотребнадзоре рекомендуют покупать главный атрибут праздника на елочных базарах, в лесничествах и супермаркетах. Это минимизирует риск приобретения некачественного товара.