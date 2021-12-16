Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать новогоднюю елку

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Магазин Леруа мерлен. Пермь, елка, леруа мерлен, новогодняя елка, хозяйственный магазин
Новогодние ели уже продаются в магазинах Фото:

Специалисты пермского управления Роспотребнадзора дали советы по выбору качественной новогодней ели. Рекомендации касаются как живых, так и искусственных деревьев.

«При выборе натуральной елки следует обратить внимание на то, чтобы на стволе не было плесени и пятен, а иголочки должны иметь глубокий зеленый цвет. Также рекомендуем провести рукой по веточкам и слегка погнуть их: на пальцах не должно оставаться иголок», — говорится на сайте ведомства. Если вы выбираете искусственную ель, то следует провести ладонью против роста иголок: если они остаются на руке, такое дерево приобретать не стоит. Эксперты отмечают, что качественная искусственная ель не должна ничем пахнуть.

В Роспотребнадзоре рекомендуют покупать главный атрибут праздника на елочных базарах, в лесничествах и супермаркетах. Это минимизирует риск приобретения некачественного товара.

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Специалисты пермского управления Роспотребнадзора дали советы по выбору качественной новогодней ели. Рекомендации касаются как живых, так и искусственных деревьев. «При выборе натуральной елки следует обратить внимание на то, чтобы на стволе не было плесени и пятен, а иголочки должны иметь глубокий зеленый цвет. Также рекомендуем провести рукой по веточкам и слегка погнуть их: на пальцах не должно оставаться иголок», — говорится на сайте ведомства. Если вы выбираете искусственную ель, то следует провести ладонью против роста иголок: если они остаются на руке, такое дерево приобретать не стоит. Эксперты отмечают, что качественная искусственная ель не должна ничем пахнуть. В Роспотребнадзоре рекомендуют покупать главный атрибут праздника на елочных базарах, в лесничествах и супермаркетах. Это минимизирует риск приобретения некачественного товара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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