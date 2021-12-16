Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать новогоднюю елку

16 декабря 2021 в 14:26 Размер текста - 17 +

Новогодние ели уже продаются в магазинах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Специалисты пермского управления Роспотребнадзора дали советы по выбору качественной новогодней ели. Рекомендации касаются как живых, так и искусственных деревьев. «При выборе натуральной елки следует обратить внимание на то, чтобы на стволе не было плесени и пятен, а иголочки должны иметь глубокий зеленый цвет. Также рекомендуем провести рукой по веточкам и слегка погнуть их: на пальцах не должно оставаться иголок», — говорится на сайте ведомства. Если вы выбираете искусственную ель, то следует провести ладонью против роста иголок: если они остаются на руке, такое дерево приобретать не стоит. Эксперты отмечают, что качественная искусственная ель не должна ничем пахнуть. В Роспотребнадзоре рекомендуют покупать главный атрибут праздника на елочных базарах, в лесничествах и супермаркетах. Это минимизирует риск приобретения некачественного товара. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Специалисты пермского управления Роспотребнадзора дали советы по выбору качественной новогодней ели. Рекомендации касаются как живых, так и искусственных деревьев. «При выборе натуральной елки следует обратить внимание на то, чтобы на стволе не было плесени и пятен, а иголочки должны иметь глубокий зеленый цвет. Также рекомендуем провести рукой по веточкам и слегка погнуть их: на пальцах не должно оставаться иголок», — говорится на сайте ведомства. Если вы выбираете искусственную ель, то следует провести ладонью против роста иголок: если они остаются на руке, такое дерево приобретать не стоит. Эксперты отмечают, что качественная искусственная ель не должна ничем пахнуть. В Роспотребнадзоре рекомендуют покупать главный атрибут праздника на елочных базарах, в лесничествах и супермаркетах. Это минимизирует риск приобретения некачественного товара.