В КПРФ опровергли фразу Миронова в Челябинске о слиянии партий

В КПРФ назвали заявление Сергея Миронова фарсом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь фракции КПРФ в Госдуме Александр Ющенко назвал фарсом объединение партии коммунистов и эсеров, о котором заявил во время визита в Челябинск лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, такое слияние в КПРФ не обсуждается.

«Нет, [этот вопрос] не обсуждался. Это обсуждают уже давно политтехнологи из разных лавок и кабинетов, мы к ним не имеем отношения. Такие заявления на выборных кампаниях — не более чем фарс», — цитирует ТАСС слова Ющенко.

Ющенко уточнил, что у партии коммунистов сформирована программа, она востребована и поддерживается большим количеством людей. Он назвал подобные заявления предвыборными хороводами политтехнологов.

Ранее Миронов во время своего визита в Челябинск сообщил о неизбежном слиянии партии коммунистов и эсеров на следующих выборах в Госдуму. Лидер партии перед избирателями и активом партии на Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ) отметил очевидность плюсов от такого объединения.