Алена Водонаева потребовала осудить блогера Петрова за дискредитацию ВС РФ

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Премьера фильма "Круэлла". Москва, водонаева алена
Водонаева написала заявление в полицию на блогера Петрова Фото:

Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева написала заявление в полицию на блогера Андрея Петрова. Она потребовала проверить его на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«По мнению Водонаевой, в telegram-канале Петрова часто проскакивают дискредитирующие ВС РФ посты. Поэтому его можно несколько раз оштрафовать по административной статье, а затем возбудить и уголовное дело по 207.3 УК РФ. Кроме того, Алена считает, что близкий к Петрову телеграм-канал опубликовал ее личные данные (от ФИО до номера СНИЛС)», — сообщили в telegram-канале. Отмечается, что полиция приняла заявления от тюменки, сотрудники начали изучать посты Петрова.

Ранее знаменитая уроженка Тюмени уже писала заявление на Петрова. Тогда блогер обвинил Водонаеву в рекламе ЧВК «Вагнер». Телеведущая выложила фотографию с подписью: «Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК «Вагнер». Позднее она отметила, что публикация была сделана для популяризации приюта для животных. В пресс-службе компании «Конкорд» (принадлежит Евгению Пригожину — прим URA.RU) опровергли обвинения в сторону телеведущей.

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Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева написала заявление в полицию на блогера Андрея Петрова. Она потребовала проверить его на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «По мнению Водонаевой, в telegram-канале Петрова часто проскакивают дискредитирующие ВС РФ посты. Поэтому его можно несколько раз оштрафовать по административной статье, а затем возбудить и уголовное дело по 207.3 УК РФ. Кроме того, Алена считает, что близкий к Петрову телеграм-канал опубликовал ее личные данные (от ФИО до номера СНИЛС)», — сообщили в telegram-канале. Отмечается, что полиция приняла заявления от тюменки, сотрудники начали изучать посты Петрова. Ранее знаменитая уроженка Тюмени уже писала заявление на Петрова. Тогда блогер обвинил Водонаеву в рекламе ЧВК «Вагнер». Телеведущая выложила фотографию с подписью: «Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК «Вагнер». Позднее она отметила, что публикация была сделана для популяризации приюта для животных. В пресс-службе компании «Конкорд» (принадлежит Евгению Пригожину — прим URA.RU) опровергли обвинения в сторону телеведущей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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