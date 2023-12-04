Гагин: ВСУ перебросили под Горловку десятки иностранных наемников

04 декабря 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

По словам Гагина, ВСУ предпримут попытку атаки позиций ВС РФ в Горловке Фото: Министерство обороны Великобритании Армия Украины перебросила подразделения, состоящие из нескольких десятков иностранных наемников, под Горловку. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. «Противник укрепил свою группировку на горловском направлении бойцами иностранного легиона», — передает ТАСС слова Гагина. Он добавил, что на данный участок фронта прибыло десятки иностранцев. Советник главы республики заявил, что ВСУ попытаются атаковать позиции ВС РФ в Горловке. Также агентство передавало информацию от Гагина о том, что украинская армия сосредоточила большую группировку под Горловкой. Ранее военные украинской армии сообщили, что власти Киев потребовали от командования ВСУ в начале октября взять Горловку. В свою очередь, армия Украины пожаловалась на нехватку личного состава, оружия и артиллерии, передает «Национальная служба новостей».

Армия Украины перебросила подразделения, состоящие из нескольких десятков иностранных наемников, под Горловку. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. «Противник укрепил свою группировку на горловском направлении бойцами иностранного легиона», — передает ТАСС слова Гагина. Он добавил, что на данный участок фронта прибыло десятки иностранцев. Советник главы республики заявил, что ВСУ попытаются атаковать позиции ВС РФ в Горловке. Также агентство передавало информацию от Гагина о том, что украинская армия сосредоточила большую группировку под Горловкой. Ранее военные украинской армии сообщили, что власти Киев потребовали от командования ВСУ в начале октября взять Горловку. В свою очередь, армия Украины пожаловалась на нехватку личного состава, оружия и артиллерии, передает «Национальная служба новостей».