Гагин: ВСУ перебросили под Горловку десятки иностранных наемников

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По словам Гагина, ВСУ предпримут попытку атаки позиций ВС РФ в Горловке Фото:

Армия Украины перебросила подразделения, состоящие из нескольких десятков иностранных наемников, под Горловку. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Противник укрепил свою группировку на горловском направлении бойцами иностранного легиона», — передает ТАСС слова Гагина. Он добавил, что на данный участок фронта прибыло десятки иностранцев.

Советник главы республики заявил, что ВСУ попытаются атаковать позиции ВС РФ в Горловке. Также агентство передавало информацию от Гагина о том, что украинская армия сосредоточила большую группировку под Горловкой.

Ранее военные украинской армии сообщили, что власти Киев потребовали от командования ВСУ в начале октября взять Горловку. В свою очередь, армия Украины пожаловалась на нехватку личного состава, оружия и артиллерии, передает «Национальная служба новостей».

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Армия Украины перебросила подразделения, состоящие из нескольких десятков иностранных наемников, под Горловку. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. «Противник укрепил свою группировку на горловском направлении бойцами иностранного легиона», — передает ТАСС слова Гагина. Он добавил, что на данный участок фронта прибыло десятки иностранцев. Советник главы республики заявил, что ВСУ попытаются атаковать позиции ВС РФ в Горловке. Также агентство передавало информацию от Гагина о том, что украинская армия сосредоточила большую группировку под Горловкой. Ранее военные украинской армии сообщили, что власти Киев потребовали от командования ВСУ в начале октября взять Горловку. В свою очередь, армия Украины пожаловалась на нехватку личного состава, оружия и артиллерии, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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