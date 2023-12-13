В большей части регионов УрФО ожидаются аномальные холода

Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области настигнут аномальные морозы Фото: Илья Московец © URA.RU

В ближайшее время в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях ожидаются аномальные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень холодная погода будет на Урале. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях ожидается до минус 27-33 градусов», — сообщил Вильфанд ТАСС. Также он добавил, что такие холода — это на 8-15 градусов ниже климатической нормы.

По данным Gismeteo, 13 декабря в Челябинске будет -23 градуса, а в Тюмени -25, безоблачно. В Екатеринбурге ожидается -23, но по ощущениям -28, а в Кургане -28, но по ощущениям -35, безоблачно.

Регионы УрФО отменили занятия в школах. Учебные заведения были закрыты для всех классов.