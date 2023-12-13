В большей части регионов УрФО ожидаются аномальные холода

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Клипарт. Екатеринбург, зима, иней, шиповник, прогноз погоды, климат, мороз, холод, похолодание, заморозок
Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области настигнут аномальные морозы Фото:

В ближайшее время в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях ожидаются аномальные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень холодная погода будет на Урале. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях ожидается до минус 27-33 градусов», — сообщил Вильфанд ТАСС. Также он добавил, что такие холода — это на 8-15 градусов ниже климатической нормы.

По данным Gismeteo, 13 декабря в Челябинске будет -23 градуса, а в Тюмени -25, безоблачно. В Екатеринбурге ожидается -23, но по ощущениям -28, а в Кургане -28, но по ощущениям -35, безоблачно.

Регионы УрФО отменили занятия в школах. Учебные заведения были закрыты для всех классов.

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В ближайшее время в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях ожидаются аномальные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Очень холодная погода будет на Урале. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях ожидается до минус 27-33 градусов», — сообщил Вильфанд ТАСС. Также он добавил, что такие холода — это на 8-15 градусов ниже климатической нормы. По данным Gismeteo, 13 декабря в Челябинске будет -23 градуса, а в Тюмени -25, безоблачно. В Екатеринбурге ожидается -23, но по ощущениям -28, а в Кургане -28, но по ощущениям -35, безоблачно. Регионы УрФО отменили занятия в школах. Учебные заведения были закрыты для всех классов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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