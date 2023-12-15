Тюменские таксисты вахтами ездят зарабатывать в Екатеринбург

Тюменские таксисты начали ездить на заработки в Екатеринбург

15 декабря 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Тюменские таксисты считают, что в Екатеринбурге можно заработать больше денег Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские водители такси агрегатора «Яндекс.Go» начали ездить на заработки в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. По его словам, таксисты используют вахтовый метод работы: проводят в столице Свердловской области несколько месяцев, а затем возвращаются домой. «Многие тюменские таксисты стали ездить вахтами на заработки в Екатеринбург. Как говорится, другой город — другие деньги. У некоторых водителей там действительно получается заработать больше, чем в Тюмени. Даже с учетом расходов на съемное жилье, продукты, и так далее», — отметил собеседник URA.RU. Он добавил, что таксисты, как правило, ездят на заработки в Екатеринбург небольшими группами. На один автомобиль — несколько водителей. «Это делается для того, чтобы машина не простаивала, а работала в круглосуточном режиме. Численность группы — от двух до трех человек. Один отработал восемь часов, его меняет напарник, и так — по кругу. Ну, и, аренда жилья дешевле обходится», — сообщил инсайдер URA.RU. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что таксисты из Омской области начали ездить на заработки в Тюмень. По мнению инсайдеров агентства, в регионе водителей привлекают более высокие заработки и качественные дороги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские водители такси агрегатора «Яндекс.Go» начали ездить на заработки в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков. По его словам, таксисты используют вахтовый метод работы: проводят в столице Свердловской области несколько месяцев, а затем возвращаются домой. «Многие тюменские таксисты стали ездить вахтами на заработки в Екатеринбург. Как говорится, другой город — другие деньги. У некоторых водителей там действительно получается заработать больше, чем в Тюмени. Даже с учетом расходов на съемное жилье, продукты, и так далее», — отметил собеседник URA.RU. Он добавил, что таксисты, как правило, ездят на заработки в Екатеринбург небольшими группами. На один автомобиль — несколько водителей. «Это делается для того, чтобы машина не простаивала, а работала в круглосуточном режиме. Численность группы — от двух до трех человек. Один отработал восемь часов, его меняет напарник, и так — по кругу. Ну, и, аренда жилья дешевле обходится», — сообщил инсайдер URA.RU. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что таксисты из Омской области начали ездить на заработки в Тюмень. По мнению инсайдеров агентства, в регионе водителей привлекают более высокие заработки и качественные дороги.