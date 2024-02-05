ВСУ перебросили к границам России зенитный комплекс Patriot

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пэтриот. ПВО. stock, залп, сша, пуск, ракета, пво, patriot,  stock, пэтриот
Не исключено, что ВСУ готовят новые провокации против мирного населения РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ перебросили на подконтрольную Киеву территорию ДНР американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Не исключено, что это может говорить о готовящихся провокациях, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

«На оккупированную вооруженными формированиями Украины часть ДНР прибыли несколько расчетов ЗРК Patriot», — сказал Кимаковский в разговоре с ТАСС со ссылкой на собственные источники. По его словам, размещение Patriot вблизи границ с Россией может говорить о готовящихся провокациях.

Новость по теме
Военный аналитик Михайлов раскрыл минусы американских ЗРК Patriot

Ранее ВСУ сбили российский Ил-76 с применением ракет ЗРК Patriot. В результате погибли шесть членов экипажа, три офицера ВС РФ и 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли на обмен.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ перебросили на подконтрольную Киеву территорию ДНР американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Не исключено, что это может говорить о готовящихся провокациях, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский. «На оккупированную вооруженными формированиями Украины часть ДНР прибыли несколько расчетов ЗРК Patriot», — сказал Кимаковский в разговоре с ТАСС со ссылкой на собственные источники. По его словам, размещение Patriot вблизи границ с Россией может говорить о готовящихся провокациях. Ранее ВСУ сбили российский Ил-76 с применением ракет ЗРК Patriot. В результате погибли шесть членов экипажа, три офицера ВС РФ и 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли на обмен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...