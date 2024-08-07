Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде из Челябинска на турнире Парышева. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы уступили челябинцам в первой игре на турнире имени Парышева
Курганцы уступили челябинцам в первой игре на турнире имени Парышева Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккеисты клуба «Зауралье» из Кургана в первый игровой день предсезонного турнира памяти Н.В. Парышева проиграли челябинской команде «Челмет». Об этом рассказали представители курганского клуба в соцсети.

«Курганские хоккеисты больше атаковали и создавали опасных моментов, но реализовать это преимущество им не удалось. В первой игре на турнире команда ХК „Зауралье“ проиграла клубу „Челмет“ из Челябинска со счетом 1:2», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».

У курганцев гол забил в третьем периоде Григорий Глебов. У челябинцев отличились голами Александр Кирпичников и Никита Екимов.

Клуб "Челмет" нанес поражение ХК "Зауралье"
Клуб "Челмет" нанес поражение ХК "Зауралье"
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккеисты клуба «Зауралье» из Кургана в первый игровой день предсезонного турнира памяти Н.В. Парышева проиграли челябинской команде «Челмет». Об этом рассказали представители курганского клуба в соцсети. «Курганские хоккеисты больше атаковали и создавали опасных моментов, но реализовать это преимущество им не удалось. В первой игре на турнире команда ХК „Зауралье“ проиграла клубу „Челмет“ из Челябинска со счетом 1:2», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте». У курганцев гол забил в третьем периоде Григорий Глебов. У челябинцев отличились голами Александр Кирпичников и Никита Екимов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...