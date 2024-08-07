Хоккеисты клуба «Зауралье» из Кургана в первый игровой день предсезонного турнира памяти Н.В. Парышева проиграли челябинской команде «Челмет». Об этом рассказали представители курганского клуба в соцсети.
«Курганские хоккеисты больше атаковали и создавали опасных моментов, но реализовать это преимущество им не удалось. В первой игре на турнире команда ХК „Зауралье“ проиграла клубу „Челмет“ из Челябинска со счетом 1:2», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».
У курганцев гол забил в третьем периоде Григорий Глебов. У челябинцев отличились голами Александр Кирпичников и Никита Екимов.
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