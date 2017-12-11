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11 декабря 2017
10 декабря 2017
08:17  11 декабря 2017 0

Романовы избрали главу семейного объединения

Ростислав Романов с частным визитом в Екатеринбурге, картина, николай II, романов ростислав, коронация
Ростислав Романов стал вице-председателем ОбъединенияФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Тайна убийства царской семьи в Екатеринбурге
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Княгиня Ольга Андреевна стала новым председателем Объединения рода Романовых. Пост вице-председателя занял князь Ростислав Ростиславович.

В семье намерены укреплять связи между родственниками, чтобы осуществить цели, которые были провозглашены Объединением, передает ТАСС со ссылкой на заявление потомков российского императорского дома. В первую очередь речь идет о захоронении останков цесаревича Алексея Николаевича и княжны Марии Николаевны «Покойный глава семьи, князь Димитрий Романович считал исключительно важным, чтобы дети Николая II могли быть похоронены рядом с родителями», — подчеркнули Романовы.

Ожидается, что княгиня Ольга Андреевна «продолжит усилия своего предшественника и установит контакты с ответственными властями, чтобы прийти к достойному результату», следует из текста. Вопрос является неотложным в преддверии 100-летия со дня убийства царской семьи в Екатеринбурге, которое наступит в июле 2018 года.

Как писало «URA.RU» ранее, самый молодой представитель дома Романовых, 32-летний Ростислав Ростиславович Романов из Иллинойса (он приходится пятиюродным внучатым племянником последнему российскому императору), побывал в Екатеринбурге в начале октября и посетил все знаковые места. Также к юбилею революции он выпустил часы с кровью.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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