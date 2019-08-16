В России стало больше безработных предпенсионеров

Предпенсионеры стали массово идти в службу занятости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России увеличилось число людей предпенсионного возраста, ищущих работу. Об этом сообщают в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

«На 1 июля в органах службы занятости зарегистрировано 122,6 тысячи предпенсионеров», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В первом квартале таковых было на несколько тысяч меньше — безработными числились порядка 113 тысяч россиян.

В это же время в стране сокращается и число занятых людей — с начала года количество трудоустроенных снизилось с 72,5 до 71,3 млн человек. Это происходит в том числе и из-за предпенсионеров: более 600 тысяч человек ушли с рынка труда в возрасте 50-59 лет.

При этом общий уровень безработицы в стране в июне достиг исторического минимума — 4,4%. Показатель продолжает сокращаться. Так, только за первую неделю августа число безработных россиян снизилось на 0,8%. Сокращение показателя произошло в 75 регионах страны, в число которых вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Тыва, Сахалинская и Курская область, уточняет телеканал 360.