Помощник Мясникова опроверг его увольнение из «Уральских пельменей» из-за конфликта с СТС

Вячеслав Мясников не уходил из «Уральских пельменей»
Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников не уходил из программы из-за конфликта с продюсером телеканала «СТС» Вячеславом Муруговым. Об этом «URA.RU» рассказал представитель Мясникова.
«Вячеслав Мясников продолжает участвовать в телепроектах „Уральские пельмени“ на СТС и одновременно в сольном проекте с Рожковым (Андрей Рожков, один из участников шоу — прим. ред.)», — заявил представитель.
Ранее СМИ сообщили, что Мясников ушел из проекта из-за конфликта с Муруговым. Журналисты «Влад тайм» написали, что для повышения рейтинга канала продюсер телеканала СТС якобы требовал от Мясникова петь более пошлые песни.