Помощник Мясникова опроверг его увольнение из «Уральских пельменей» из-за конфликта с СТС

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Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, мясников вячеслав
Вячеслав Мясников не уходил из «Уральских пельменей»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников не уходил из программы из-за конфликта с продюсером телеканала «СТС» Вячеславом Муруговым. Об этом «URA.RU» рассказал представитель Мясникова.

«Вячеслав Мясников продолжает участвовать в телепроектах „Уральские пельмени“ на СТС и одновременно в сольном проекте с Рожковым (Андрей Рожков, один из участников шоу — прим. ред.)», — заявил представитель.

Ранее СМИ сообщили, что Мясников ушел из проекта из-за конфликта с Муруговым. Журналисты «Влад тайм» написали, что для повышения рейтинга канала продюсер телеканала СТС якобы требовал от Мясникова петь более пошлые песни.

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© Служба новостей «URA.RU»
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