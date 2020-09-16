Цуканов рассказал о конкуренции Челябинска и Екатеринбурга

Губернаторы Свердловской и Челябинской областей стремятся улучшить показатели своих регионов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский полпред Николай Цуканов считает, что конкуренция Екатеринбурга и Челябинска будет нарастать. Об этом он заявил на встрече со свердловскими редакторами.

«Конкуренция будет нарастать. Четкие, понятные ориентиры обозначил губернатор [Текслер]. Пока он ориентируется на Свердловскую область, чтобы ее догнать», — отметил поплпред. Он подчеркнул, что хорошо, когда регионы конкурируют между собой за качество жизни и стоимость услуг. «Столица столицей, но есть показатели, по которым некоторые регионы нас обошли. В первую очередь, экономические», — отметил также Цуканов.

Среди положительных тенденций в Челябинской области полпред назвал рекультивацию свалок. В столице региона он отметил порядок на улицах города, сокращение миграционного оттока из Челябинска. Развернутую оценку ситуации в Свердловской области полпред давать отказался.