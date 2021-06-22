Челябинский подрядчик дал взятку за ремонт набережной в Кургане

Курганскую набережную челябинцы хотели ремонтировать за взятку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компанию из Челябинска заподозрили в даче взятки курганскому чиновнику за победу на конкурсе по ремонту набережной реки Тобол в микрорайоне Западный. Руководитель организации угодил под уголовную статью, а юрлицо оштрафовано на 1 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент случился в феврале 2021 года. «Руководитель ООО ПКФ „ЮУДС“ (Челябинск), действуя от имени и в интересах возглавляемого им юрлица, незаконно передал должностному лицу МКУ „Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана“ 800 тысяч рублей за обеспечение победы на аукционе на право заключения многомиллионного муниципального контракта и дальнейшее покровительство при приемке выполненных работ», — говорится в релизе прокуратуры.

В отношении руководителя «ЮУДС» возбуждено уголовное за дачу взятки в крупном размере. В отношении юридического лица прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд оштрафовал компанию на 1 млн рублей.

URA.RU ранее писало, что руководителя компании из Челябинской области обвиняют в том, что он предлагал взятку за право быть подрядчиком участка набережной в Кургане. Чиновник сообщил в правоохранительные органы о попытке дачи взятки. Уголовное дело рассмотрят в Курганском городском суде.