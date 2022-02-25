Депутат Госдумы от ХМАО объяснил цели военной операции Путина

25 февраля 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Депутат Государственной думы от ХМАО Павел Завальный заявил о том, что военная операция на Украине имеет две основные цели: прекращение насилия против мирного населения на Донбассе и защиту российских границ от военных угроз. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Военная операция, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным на территории Украины началась 24 февраля. «Объявленная президентом России специальная военная операция имеет две цели — прекращение продолжавшегося восемь лет насилия против мирного населения на Донбассе и защита России от военных угроз на ее границах. На протяжении этих восьми лет мы призывали участников Минских соглашений к их выполнению, участвовали во всех форматах и переговорах, которые позволили бы Донбассу получил особый статус в составе Украины», — заявил Завальный в своей публикации. Он добавил, что необходимо демилитаризировать Украину, защитить людей и установить мир. К важным задачам Завальный также отнес выведение из строя военной инфраструктуры соседнего государства. Ранее URA.RU писало о том, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. На это европейские и американские политики ответили введением новых санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат Государственной думы от ХМАО Павел Завальный заявил о том, что военная операция на Украине имеет две основные цели: прекращение насилия против мирного населения на Донбассе и защиту российских границ от военных угроз. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Военная операция, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным на территории Украины началась 24 февраля. «Объявленная президентом России специальная военная операция имеет две цели — прекращение продолжавшегося восемь лет насилия против мирного населения на Донбассе и защита России от военных угроз на ее границах. На протяжении этих восьми лет мы призывали участников Минских соглашений к их выполнению, участвовали во всех форматах и переговорах, которые позволили бы Донбассу получил особый статус в составе Украины», — заявил Завальный в своей публикации. Он добавил, что необходимо демилитаризировать Украину, защитить людей и установить мир. К важным задачам Завальный также отнес выведение из строя военной инфраструктуры соседнего государства. Ранее URA.RU писало о том, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. На это европейские и американские политики ответили введением новых санкций.