С погибшим депутатом из Нового Уренгоя простятся 29 марта

Прощание с Михаилом Пацевичем состоится в Новом Уренгое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прощание с депутатом Тюменской областной думы Михаилом Пацевичем состоится 29 марта в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Прощание с депутатом Тюменской областной думы, директором д/с „Звездочка“ Пацевичем Михаилом Сергеевичем состоится 29 марта 2022 года с 12.00 до 14.00. Место прощания — ритуальный зал по адресу: ул. Буровиков, д. 4», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что тело депутата Тюменской областной думы и руководитель Ямальского родительского комитета Михаил Пацевич было найдено под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое. Инцидент произошел 26 марта. Информацию о гибели депутата подтвердили в управлении СК РФ по ЯНАО и в администрации Нового Уренгоя.