С погибшим депутатом из Нового Уренгоя простятся 29 марта

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Прощание с Михаилом Пацевичем состоится в Новом Уренгое Фото:

Прощание с депутатом Тюменской областной думы Михаилом Пацевичем состоится 29 марта в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Прощание с депутатом Тюменской областной думы, директором д/с „Звездочка“ Пацевичем Михаилом Сергеевичем состоится 29 марта 2022 года с 12.00 до 14.00. Место прощания — ритуальный зал по адресу: ул. Буровиков, д. 4», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что тело депутата Тюменской областной думы и руководитель Ямальского родительского комитета Михаил Пацевич было найдено под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое. Инцидент произошел 26 марта. Информацию о гибели депутата подтвердили в управлении СК РФ по ЯНАО и в администрации Нового Уренгоя.

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Прощание с депутатом Тюменской областной думы Михаилом Пацевичем состоится 29 марта в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Прощание с депутатом Тюменской областной думы, директором д/с „Звездочка“ Пацевичем Михаилом Сергеевичем состоится 29 марта 2022 года с 12.00 до 14.00. Место прощания — ритуальный зал по адресу: ул. Буровиков, д. 4», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что тело депутата Тюменской областной думы и руководитель Ямальского родительского комитета Михаил Пацевич было найдено под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое. Инцидент произошел 26 марта. Информацию о гибели депутата подтвердили в управлении СК РФ по ЯНАО и в администрации Нового Уренгоя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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