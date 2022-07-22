В Тюмени СОБР задержал серийных воров из Екатеринбурга. Видео

22 июля 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Банду воров задержали в частном доме в Тюмени (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Полиция и СОБР задержали банду воров из Екатеринбурга, которые совершили серию ограблений квартир в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «С середины июня поступил ряд заявлений о квартирных кражах. Преступления совершались по схожей схеме: ночью злоумышленники отжимали створку окна квартиры на первом этаже, проникали в жилище и похищали ценные вещи. При силовой поддержке СОБР преступники были задержаны, ими оказались жители Екатеринбурга», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как пояснили в УМВД, организатором группы был недавно освобожденный из мест лишения свободы мужчина 1987 года рождения. Ранее он также был осужден за квартирные кражи, совершенные в Свердловской области. Себе в пособники рецидивист взял четырех знакомых. Двое залазили в квартиры, остальные сбывали украденное. Для налетов выбирали жилье на первом этаже, на окнах которого не было решеток. Если хозяева оказывались дома, злоумышленники ретировались. Если же квартира была пуста, то добычей становились деньги, драгоценности и дорогая техника. Продавали ворованное в Екатеринбурге. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Санкции вменяемой статьи предусматривают до шести лет лишения свободы. Двое фигурантов заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Полиция и СОБР задержали банду воров из Екатеринбурга, которые совершили серию ограблений квартир в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «С середины июня поступил ряд заявлений о квартирных кражах. Преступления совершались по схожей схеме: ночью злоумышленники отжимали створку окна квартиры на первом этаже, проникали в жилище и похищали ценные вещи. При силовой поддержке СОБР преступники были задержаны, ими оказались жители Екатеринбурга», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как пояснили в УМВД, организатором группы был недавно освобожденный из мест лишения свободы мужчина 1987 года рождения. Ранее он также был осужден за квартирные кражи, совершенные в Свердловской области. Себе в пособники рецидивист взял четырех знакомых. Двое залазили в квартиры, остальные сбывали украденное. Для налетов выбирали жилье на первом этаже, на окнах которого не было решеток. Если хозяева оказывались дома, злоумышленники ретировались. Если же квартира была пуста, то добычей становились деньги, драгоценности и дорогая техника. Продавали ворованное в Екатеринбурге. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Санкции вменяемой статьи предусматривают до шести лет лишения свободы. Двое фигурантов заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде.