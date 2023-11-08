Дочь «газового генерала» из ХМАО закрывает кафе в Екатеринбурге

Дочь бывшего генерального директора «Газпром трансгаз Югорска» Петра Созонова — Ксения Парыгина — закрыла свое кафе в Екатеринбурге. По данным СБИС, кафе-пекарня «Печь» находится в процессе ликвидации.
«Решением единственного участника принято решение о ликвидации ООО «КП «ПЕЧЬ». В состав ликвидационной комиссии входит и единственным ликвидатором назначена Парыгина Ксения Петровна», — указано на портале.
Кафе, где Парыгина была одним из учредителей, открылось в 2020 году. Год спустя она стала единственным владельцем пекарни со стопроцентной долей. Корреспондент URA.RU пытался связаться с предприятием. Телефон кафе отключен, сайт пекарни не действует.
Ранее URA.RU писало, что в «Газпром Трансгаз Югорске» после взрыва на трубопроводе сменился генеральный директор. Экс-руководитель Петр Созонов возглавил ООО «Черноморнефтегаз» — компанию, которая занимается газоснабжением в ДНР и ЛНР.
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