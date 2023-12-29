Во время полета в ХМАО у самолета авиакомпании Utair отказал двигатель

29 декабря 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

У самолета, летевшего в Когалым, прямо во время полета отказал один из двигателей Фото: Александр Елизаров © URA.RU У самолета авиакомпании Utair отказал правый двигатель прямо во время полета из Москвы в Когалым. Борт экстренно направился в аэропорт Сургута, где успешно приземлился. О происшествии сообщает telegram-канал «Авиаторщина». «По нашей информации, авиаинцидент произошел этим утром с самолетом Boeing 737-500 (RA-73036) авиакомпании Utair, который выполнял регулярный ночной рейс UTA 445 из Москвы в Когалым. Через два часа после вылета из Внуково командир воздушного судна объявил сигнал срочности и доложил диспетчерам об отказе правого двигателя», — говорится в сообщении. Капитан воздушного судна принял решение следовать в аэропорт Сургута, где спустя полчаса борт благополучно приземлился. Из Сургута пассажиров рейса Москва — Когалым доставят до пункта назначения автобусами из-за неблагоприятной погоды. Пассажиров обратного рейса UTA 446 Когалым — Москва также доставят наземным транспортом в Сургут, откуда затем они вылетят во Внуково. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair для выяснения подробностей инцидента. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил.

У самолета авиакомпании Utair отказал правый двигатель прямо во время полета из Москвы в Когалым. Борт экстренно направился в аэропорт Сургута, где успешно приземлился. О происшествии сообщает telegram-канал «Авиаторщина». «По нашей информации, авиаинцидент произошел этим утром с самолетом Boeing 737-500 (RA-73036) авиакомпании Utair, который выполнял регулярный ночной рейс UTA 445 из Москвы в Когалым. Через два часа после вылета из Внуково командир воздушного судна объявил сигнал срочности и доложил диспетчерам об отказе правого двигателя», — говорится в сообщении. Капитан воздушного судна принял решение следовать в аэропорт Сургута, где спустя полчаса борт благополучно приземлился. Из Сургута пассажиров рейса Москва — Когалым доставят до пункта назначения автобусами из-за неблагоприятной погоды. Пассажиров обратного рейса UTA 446 Когалым — Москва также доставят наземным транспортом в Сургут, откуда затем они вылетят во Внуково. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair для выяснения подробностей инцидента. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил.