В Тюмени полиция задержала курьера мошенников, обманувших курганских пенсионеров

21 января 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Курганские пенсионеры лишились своих сбережений, доверившись аферистам Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Тюмени оперативники задержали предполагаемого курьера телефонных аферистов. Мошенники выманили у пенсионеров из Курганской области 175 тысяч рублей. Для обезвреживания злоумышленника курганские полицейские отправились в командировку в соседний регион, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Оперативники установили, что курьером мошенников является житель Тюмени. Злоумышленник перечислил денежные средства своим кураторам, оставив себе часть средств, и вернулся в родной город. В ходе служебной командировки в соседний регион курганские полицейские задержали подозреваемого», — указано на сайте ведомства. Пенсионеров обманули по распространенной схеме «родственник в беде». Людям сообщили, что их близкий человек стал виновником ДТП. Для якобы оказания помощи необходимо было передать курьеру крупную сумму средств. Один из потерпевших передал прибывшему к нему домой молодому человеку 75 тысяч рублей, второй — 100 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела по статье о мошенничестве.

В Тюмени оперативники задержали предполагаемого курьера телефонных аферистов. Мошенники выманили у пенсионеров из Курганской области 175 тысяч рублей. Для обезвреживания злоумышленника курганские полицейские отправились в командировку в соседний регион, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Оперативники установили, что курьером мошенников является житель Тюмени. Злоумышленник перечислил денежные средства своим кураторам, оставив себе часть средств, и вернулся в родной город. В ходе служебной командировки в соседний регион курганские полицейские задержали подозреваемого», — указано на сайте ведомства. Пенсионеров обманули по распространенной схеме «родственник в беде». Людям сообщили, что их близкий человек стал виновником ДТП. Для якобы оказания помощи необходимо было передать курьеру крупную сумму средств. Один из потерпевших передал прибывшему к нему домой молодому человеку 75 тысяч рублей, второй — 100 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела по статье о мошенничестве.