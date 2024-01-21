В Тюмени полиция задержала курьера мошенников, обманувших курганских пенсионеров

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Курганские пенсионеры лишились своих сбережений, доверившись аферистам Фото:

В Тюмени оперативники задержали предполагаемого курьера телефонных аферистов. Мошенники выманили у пенсионеров из Курганской области 175 тысяч рублей. Для обезвреживания злоумышленника курганские полицейские отправились в командировку в соседний регион, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Оперативники установили, что курьером мошенников является житель Тюмени. Злоумышленник перечислил денежные средства своим кураторам, оставив себе часть средств, и вернулся в родной город. В ходе служебной командировки в соседний регион курганские полицейские задержали подозреваемого», — указано на сайте ведомства.

Пенсионеров обманули по распространенной схеме «родственник в беде». Людям сообщили, что их близкий человек стал виновником ДТП. Для якобы оказания помощи необходимо было передать курьеру крупную сумму средств. Один из потерпевших передал прибывшему к нему домой молодому человеку 75 тысяч рублей, второй — 100 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела по статье о мошенничестве.

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В Тюмени оперативники задержали предполагаемого курьера телефонных аферистов. Мошенники выманили у пенсионеров из Курганской области 175 тысяч рублей. Для обезвреживания злоумышленника курганские полицейские отправились в командировку в соседний регион, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Оперативники установили, что курьером мошенников является житель Тюмени. Злоумышленник перечислил денежные средства своим кураторам, оставив себе часть средств, и вернулся в родной город. В ходе служебной командировки в соседний регион курганские полицейские задержали подозреваемого», — указано на сайте ведомства. Пенсионеров обманули по распространенной схеме «родственник в беде». Людям сообщили, что их близкий человек стал виновником ДТП. Для якобы оказания помощи необходимо было передать курьеру крупную сумму средств. Один из потерпевших передал прибывшему к нему домой молодому человеку 75 тысяч рублей, второй — 100 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела по статье о мошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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