Филипп Киркоров пригласил художницу из Екатеринбурга на день рождения сына

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В качестве подарка Дарья Санатина расписала для Мартина футболку
В качестве подарка Дарья Санатина расписала для Мартина футболку

Уральская художница Дарья Санатина оказалась в числе приглашенных на день рождения сына Филиппа Киркорова гостей. Праздник состоялся 29 июня. Корреспондент URA.RU узнал, какой подарок преподнесла гостья.

«Филипп Бедросович пригласил меня на день рождения к его сыну Мартину. Вместе с Юрой Омельченко (личным арт-дилером Филиппа Киркорова и других отечественных звезд) мы подарили футболку, которую я специально расписала», — поделилась Санатина. По словам художницы, праздник прошел замечательно и ей все очень понравилось.

Ранее URA.RU рассказывало, что Филипп Киркоров купил коллекцию картин Дарьи Санатиной целиком. Художницу шокировала новость о покупке певцом ее произведений. Именно после этой сделки Санатина убедилась, что все создает не зря.

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Уральская художница Дарья Санатина оказалась в числе приглашенных на день рождения сына Филиппа Киркорова гостей. Праздник состоялся 29 июня. Корреспондент URA.RU узнал, какой подарок преподнесла гостья. «Филипп Бедросович пригласил меня на день рождения к его сыну Мартину. Вместе с Юрой Омельченко (личным арт-дилером Филиппа Киркорова и других отечественных звезд) мы подарили футболку, которую я специально расписала», — поделилась Санатина. По словам художницы, праздник прошел замечательно и ей все очень понравилось. Ранее URA.RU рассказывало, что Филипп Киркоров купил коллекцию картин Дарьи Санатиной целиком. Художницу шокировала новость о покупке певцом ее произведений. Именно после этой сделки Санатина убедилась, что все создает не зря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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