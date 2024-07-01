Филипп Киркоров пригласил художницу из Екатеринбурга на день рождения сына

01 июля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

В качестве подарка Дарья Санатина расписала для Мартина футболку Личный архив Дарьи Санатиной Уральская художница Дарья Санатина оказалась в числе приглашенных на день рождения сына Филиппа Киркорова гостей. Праздник состоялся 29 июня. Корреспондент URA.RU узнал, какой подарок преподнесла гостья. «Филипп Бедросович пригласил меня на день рождения к его сыну Мартину. Вместе с Юрой Омельченко (личным арт-дилером Филиппа Киркорова и других отечественных звезд) мы подарили футболку, которую я специально расписала», — поделилась Санатина. По словам художницы, праздник прошел замечательно и ей все очень понравилось. Ранее URA.RU рассказывало, что Филипп Киркоров купил коллекцию картин Дарьи Санатиной целиком. Художницу шокировала новость о покупке певцом ее произведений. Именно после этой сделки Санатина убедилась, что все создает не зря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральская художница Дарья Санатина оказалась в числе приглашенных на день рождения сына Филиппа Киркорова гостей. Праздник состоялся 29 июня. Корреспондент URA.RU узнал, какой подарок преподнесла гостья. «Филипп Бедросович пригласил меня на день рождения к его сыну Мартину. Вместе с Юрой Омельченко (личным арт-дилером Филиппа Киркорова и других отечественных звезд) мы подарили футболку, которую я специально расписала», — поделилась Санатина. По словам художницы, праздник прошел замечательно и ей все очень понравилось. Ранее URA.RU рассказывало, что Филипп Киркоров купил коллекцию картин Дарьи Санатиной целиком. Художницу шокировала новость о покупке певцом ее произведений. Именно после этой сделки Санатина убедилась, что все создает не зря.